La Reina Letizia defiende que la IA "no puede sustituir al reportero valiente y honesto"

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "no puede sustituir al reportero valiente y honesto, que tiene sensibilidad, inteligencia y capacidad de discernimiento".

Así lo ha manifestado este jueves la Reina en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá, durante el acto de clausura de la tercera edición del Máster de Reporterismo Internacional, promovido por RTVE Instituto a través del Proyecto Haz y la UAH.

El acto ha estado presidido por Letizia, quien ha amadrinado esta edición del programa formativo. El alumnado, compuesto por 22 estudiantes, realizará en los próximos dos meses sus prácticas formativas en distintas áreas de los Servicios Informativos de Radio Televisión Española, según ha informado la corporación pública.

Letizia ha animado a los graduados a ejercer el periodismo "con rigor, espíritu crítico y compromiso con la verdad, especialmente en un contexto internacional marcado por la complejidad informativa y la entrada de la Inteligencia Artificial".

Por su parte, el periodista y corresponsal de RTVE en México, José Antonio Guardiola, director del máster, ha subrayado la importancia del reporterismo como una herramienta esencial para explicar la realidad internacional con profundidad y contexto. "Vivimos en un tiempo complejo, pero, como reporteros y reporteras, os encontráis en uno de los momentos en los que la sociedad más os necesita", ha asegurado.

En representación de su promoción, la alumna Cinthia Piñeiro ha agradecido al claustro "el despertar" que ha supuesto este máster, y ha señalado que les han demostrado que el periodismo "no es solo un trabajo, sino una responsabilidad con los hechos".

El acto también ha contado con la intervención del vicerrector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez, quien ha destacado el valor de la colaboración entre la universidad pública y los medios de comunicación para formar a profesionales capaces de afrontar los retos del periodismo contemporáneo.

Uno de los ejes del encuentro ha sido la reflexión entre el periodista y coordinador del máster, Alfonso Armada, y la también periodista y docente, Rosa María Calaf.

Ambos han abordado la cobertura de conflictos internacionales, con especial atención al actual contexto informativo, caracterizado por la proliferación de la desinformación, el auge de las fake news y la irrupción de la inteligencia artificial en la producción de contenidos periodísticos.

"Deberéis trabajar con rigor, estableciendo prioridades y estar donde pasan los hechos con las personas a las que les pasan, no siendo su voz, sino su altavoz. El mundo será y dependerá de las personas que lo cuenten", ha apuntado la reportera.

Durante la ceremonia se ha hecho entrega de las becas e insignias al alumnado de la promoción, por parte de Letizia acompañada de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, el director de Servicios Corporativos de RTVE, Eduardo Fernández, y del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz.

La clausura ha reunido además a destacados profesionales del reporterismo que forman parte del claustro docente del máster, entre ellos, periodistas con una amplia trayectoria en corresponsalías y coberturas internacionales como Rosa María Calaf, Fran Sevilla o Luis Pérez, jefe del área Internacional de los Servicios Informativos de TVE.