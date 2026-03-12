La OTAN intercepta dos aviones rusos en el espacio aéreo de Lituania a través de los cazas españoles

El Ministerio de Defensa español informó que, en respuesta a la solicitud de uno de los aliados de la OTAN tras una incursión de dron ruso en Polonia ocurrida los días 9 y 10 de septiembre de 2025, España decidió sumarse a la misión "Centinela Oriental" con el despliegue de cazas C.16 y un avión Tk23 de reabastecimiento en vuelo. Esta operación, desarrollada a lo largo del flanco oriental de la Alianza Atlántica, no tiene fecha definida de conclusión y se centra en incrementar la capacidad de defensa aliada ante amenazas militares provenientes de Rusia. Según reportó el Comando Aéreo de la OTAN a través de un mensaje en redes sociales, esta respuesta incluyó el despliegue inmediato de aviones de combate españoles en el contexto de vigilancia reforzada en la región báltica, luego de los mencionados incidentes recientes.

El lunes, aviones de combate españoles interceptaron y escoltaron a dos aeronaves SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que sobrevolaron el espacio aéreo internacional, en las cercanías de las fronteras de la OTAN, específicamente en Lituania. De acuerdo con la información proporcionada por el Comando Aéreo de la OTAN, esta acción se desencadenó mediante un Alpha Scramble —una activación urgente de aviones— desde la base aérea de Siauliai, ubicada en territorio lituano. Los aviones españoles forman parte de la misión de Policía Aérea del Báltico, bajo el paraguas de la operación "Centinela Oriental", cuyo objetivo es preservar la seguridad y la integridad territorial de los países aliados frente a incursiones no autorizadas.

La misión "Centinela Oriental" surge como resultado de la declaración del artículo 4 realizada por el gobierno polaco ante la Alianza Atlántica, tras el incidente del dron ruso que vulneró el espacio aéreo de Polonia. Según detalló el Ministerio de Defensa español, la operación arrancó el 12 de septiembre de 2025, solo dos días después de la violación, y pretende fortalecer la defensa aérea aliada, especialmente contra la penetración de aeronaves y vehículos aéreos no tripulados rusos en territorio de la OTAN.

Desde el inicio de la operación, España ha dado soporte a este esfuerzo enviando dos cazas C.16, adscritos al destacamento "Vilkas". Estos aviones, integrados en el sistema de alerta y reacción rápida de la Alianza, contribuyen también con una aeronave TK23 para el reabastecimiento en vuelo, lo cual amplía el alcance y la permanencia de los cazas en misiones de patrullaje y vigilancia. Según publicó el Comando Aéreo de la OTAN, el despliegue de la fuerza española facilita que la Alianza mantenga la capacidad de interceptar rápidamente cualquier incursión hostil que cruce las fronteras del espacio aéreo protegido.

La intervención de los cazas españoles en el incidente reciente se da en un contexto de tensión creciente en Europa del este, donde la proximidad de la frontera rusa y la intensidad de los movimientos militares han incrementado la vigilancia aérea. El medio detalló que el propósito principal de estas misiones es interceptar y, en caso necesario, escoltar fuera del área a cualquier aeronave identificada como posible amenaza, garantizando así la seguridad del espacio aéreo de los estados miembros.

El Comando Aéreo de la OTAN enfatizó que la actuación de los pilotos españoles al interceptar los dos SU-24D Fencer se llevó a cabo en cumplimiento de las reglas internacionales de vuelo y con el objetivo de salvaguardar el control y la defensa aliada. Las aeronaves rusas volaron cerca, pero sin entrar en el espacio aéreo soberano de ningún país aliado, lo que motivó la interceptación y el posterior acompañamiento fuera de la zona de vigilancia aliada.

La misión "Centinela Oriental" se mantiene activa mientras persistan las amenazas a la integridad territorial de los estados miembros. El despliegue español, que responde a un marco de solidaridad y cooperación dentro de la OTAN, refuerza la presencia aliada en la región y complementa los esfuerzos de otros países que han aportado efectivos y medios técnicos para la vigilancia del Báltico. Según consignó el Ministerio de Defensa español, esta contribución ayuda a disuadir posibles futuros incidentes y refuerza el mensaje de unidad y capacidad de respuesta inmediata de la Alianza frente a provocaciones o violaciones del espacio aéreo común.