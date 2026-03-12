La estabilidad dominará en casi toda España con temperaturas al alza que alcanzarán los 22º en Sevilla y Badajoz

Los habitantes de Canarias podrían experimentar lluvias leves y dispersas, especialmente en el norte de las islas con mayor relieve, con mayor incidencia en La Palma, mientras en el resto del archipiélago predominará un ambiente poco nuboso y la presencia de calima en la zona oriental. En paralelo, predominará la estabilidad en el resto de España, con un ascenso generalizado de temperaturas máximas, que alcanzarán hasta los 22 grados Celsius tanto en Sevilla como en Badajoz. Según detalló la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el panorama meteorológico para este jueves se caracteriza por el predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, con temperaturas en ascenso en la mayoría de las regiones.

De acuerdo con la previsión publicada por AEMET y recogida por distintas plataformas informativas, aunque la jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica en casi toda la geografía peninsular y balear, durante las horas matinales se prevé abundante nubosidad baja en el tercio norte, en el entorno de la Ibérica y en áreas del Mediterráneo. Esta formación nubosa tenderá a disiparse conforme avance el día. Además, existe una pequeña posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas al inicio del día en el noreste de Cataluña y en Melilla, mientras que hacia el cierre de la jornada existe la opción de que se registren lluvias débiles en el oeste de Galicia. También podrían aparecer chubascos ocasionales por la tarde en zonas de sierra del sureste peninsular.

AEMET especificó que, en Galicia, el alto Ebro y la meseta Norte, la presencia de nieblas matinales será notoria, llegando a ser densas en algunos puntos. Igualmente, se esperan bancos de niebla en áreas de la Ibérica, en Baleares y en localizaciones dispersas a lo largo de la fachada oriental del territorio. La agencia también indicó que, en zonas de montaña, se podrán registrar heladas débiles en la madrugada.

Mientras tanto, la situación en Canarias se presenta con cielos más cubiertos en el norte de las islas más montañosas, donde podrían presentarse precipitaciones de carácter débil y disperso, destacando una mayor abundancia de estas en La Palma. En el resto del archipiélago, el panorama tenderá a mantenerse poco nuboso y en las islas orientales se espera la llegada de calima. El ente estatal añadió que, en lo referente a las temperaturas, las máximas aumentarán de manera extendida salvo en Baleares, donde apenas se esperan cambios notables. En contraste, las mínimas descenderán en diversas zonas como Galicia, Asturias, Huesca, Murcia, el sur de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Por otra parte, tanto en el resto de la Península Ibérica como en Ceuta, se prevé un leve aumento de las temperaturas mínimas, mientras en otras regiones permanecen estables.

El patrón de vientos para la jornada incluirá intervalos de intensidad variable. Según consignó la AEMET, el levante soplará moderadamente en el Estrecho, con posibles rachas fuertes, mientras que en Ampurdán se espera la influencia de la tramontana con características similares. Litorales de Galicia estarán expuestos al viento proveniente del suroeste. Sobre el archipiélago canario, la agencia informó que predominará el alisio, con intervalos de fuerza significativa y potencial de rachas muy intensas, aunque con tendencia a debilitarse a lo largo del día. El resto de las regiones españolas presentará vientos suaves, originados principalmente de los cuadrantes norte y oeste, aunque en Baleares y la fachada oriental peninsular los vientos irán rolando al sur. En el sur de la Península prevalecerán vientos del este, mientras que en el norte se impondrá la componente oeste.

Finalmente, el informe de la AEMET apuntó que el episodio de subida de temperaturas afectará transversalmente a gran parte del territorio español, marcando una diferencia respecto a días anteriores en que las máximas resultaban más bajas. Estas condiciones contribuirán a que los valores alcanzados en ciudades del sur como Sevilla y Badajoz posicionen la jornada como una de las más cálidas de la semana. La agencia meteorológica insistió en que, fuera de las excepciones señaladas, el ambiente se mantendrá estable y con bajo riesgo de fenómenos adversos.