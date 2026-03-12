Fundación Madrina pide la intervención del Papa en Oriente Próximo ante el "creciente" número de víctimas civiles

La Fundación Madrina reclama una investigación sobre la represión de las protestas en Irán y la liberación de personas detenidas, con especial énfasis en mujeres y menores. Según informó la organización, la escalada de violencia ha provocado la destrucción de hospitales, escuelas e infraestructuras esenciales, cobrando vidas entre la población civil. La entidad advierte sobre las consecuencias humanitarias de la guerra en Oriente Próximo, que enfrenta actualmente a Irán, Estados Unidos e Israel, e insta a la comunidad internacional y al Papa a intervenir de manera inmediata.

De acuerdo con la nota difundida por Fundación Madrina, la preocupación principal se centra en el “creciente número de víctimas civiles”, una situación que afecta en particular a niños y madres. En su comunicado, la organización remarca la necesidad de un cese inmediato de las hostilidades y de la apertura de corredores humanitarios internacionales que permitan la atención a las personas afectadas por el conflicto. Fundación Madrina sostiene que la protección de la población civil constituye una prioridad ineludible, llamando a la comunidad internacional y al Papa a redoblar esfuerzos.

Tal como publicó Fundación Madrina, la petición dirigida al Papa y a la comunidad mundial solicita la creación de un Consejo Internacional de Vigilancia de la Paz. Esta instancia tendría como objetivo principal garantizar la protección de los derechos humanos, el cumplimiento de acuerdos de paz y la seguridad de la población en zonas afectadas por la guerra. El planteamiento de la entidad subraya la importancia de construir mecanismos multilaterales de seguimiento que contribuyan a frenar la tragedia humanitaria que se despliega en la región.

La organización afirma que la escalada de la guerra está deteriorando las condiciones de vida de miles de personas, y remarca en su pronunciamiento la destrucción de hospitales, escuelas y otras infraestructuras vitales. Según consigna Fundación Madrina, la implicancia de actores internacionales en el conflicto ha intensificado las consecuencias para la población, generando un aumento del número de víctimas y personas desplazadas.

En el mismo comunicado, Fundación Madrina solicita también indagar sobre los hechos de represión vinculados a las protestas en Irán, pidiendo específicamente la puesta en libertad de presos políticos, especialmente si se trata de mujeres y menores de edad. La entidad considera que la defensa de los derechos fundamentales debe mantenerse en el centro de cualquier intervención internacional.

La fundación subraya que el acceso a ayuda humanitaria solo resultará viable si se establecen corredores internacionales de emergencia que faciliten el tránsito seguro de provisiones y personal médico. Según reportó la organización, la actual situación impide la llegada de asistencia a las zonas más afectadas, agravando el impacto del conflicto sobre la población civil.

A lo largo del comunicado, Fundación Madrina dirige sus peticiones tanto a líderes religiosos como a organismos internacionales, con la expectativa de que la presión diplomática y la movilización social puedan contribuir a una pronta resolución del conflicto. Desde la perspectiva de la organización, la implicación de personalidades como el Papa y la intervención de agencias internacionales podrían abrir espacios de diálogo para un alto el fuego y una respuesta humanitaria coordinada.

El medio Fundación Madrina detalló que la organización exige respuestas rápidas frente a la crisis en Oriente Próximo y considera urgente la adopción de medidas efectivas para salvaguardar la vida y los derechos básicos de la población afectada.