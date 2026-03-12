Agencias

Entelgy nombra a Ángel Echevarria director general de negocio en España y prevé facturar 103 millones

Guardar

Entelgy ha anunciado este jueves el nombramiento de Ángel Echevarria como nuevo director general de Negocio en España, en un movimiento que forma parte de su nueva etapa, para la que prevé facturar 103 millones y un aumento de su plantilla.

La nueva estructura nace con el objetivo de "reforzar la ejecución del negocio, la gobernanza y la eficiencia operativa" y contará con el liderazgo de Echevarria, que tendrá la misión de coordinar y "fortalecer la estrategia nacional" de la compañía, así como mantener y reforzar su presencia como socio estratégico en la transformación digital de las empresas.

"Asumo esta responsabilidad con el compromiso de impulsar el crecimiento de Entelgy manteniendo nuestra esencia: cercanía con el cliente, excelencia operativa y un enfoque humano de la tecnología", ha declarado Ángel Echevarria, según recoge un comunicado de Entelgy.

La consultora tecnológica señala que el nombramiento forma parte de su reestructuración organizativa emprendida para "adaptarse a los nuevos retos del mercado tecnológico".

La compañía espera iniciar esta nueva etapa manteniendo su crecimiento durante el próximo ejercicio, para el que prevé facturar 103 millones de euros y aumentar su plantilla para "acompañar la evolución del negocio".

"Hoy elegimos volver a empezar: no para dejar atrás lo construido, sino para apoyarnos en ello y dar un nuevo salto, alcanzar un nivel más alto y seguir generando valor", afirman desde Entelgy.

Ángel Echevarria, que lleva vinculado a la empresa desde 2003 y es también vicepresidente del cluster GAIA, es licenciado en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Deusto y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector tecnológico.

"A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de alto impacto en entornos públicos y privados, además de la dirección de proyectos en la Unión Europea", destaca la consultora.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia reitera su disposición a mediar entre EEUU e Irán pero no desvela propuestas para acabar con la guerra

El portavoz del Kremlin afirmó que Moscú está lista para facilitar acercamientos entre Washington y Teherán tras la escalada regional, aunque evitó compartir detalles sobre posibles iniciativas y negó que Rusia asuma oficialmente un papel de intermediario

Rusia reitera su disposición a

La jueza del 'caso Supercopa' imputa a expresidente y al gerente de La Cartuja por supuesto beneficio ilícito

La magistrada responsable del caso instruye a la Guardia Civil para analizar material digital y cuentas bancarias del expresidente y gerente de ECSSA, investigados por su posible implicación en corrupción y blanqueo de capitales vinculados a reformas en La Cartuja

La jueza del 'caso Supercopa'

BBVA asegura que aglomera "toda la reinversión de las empresas en Venezuela", al ser el único banco privado

Directivos destacan que firmas internacionales buscan oportunidades en el país sudamericano, donde el grupo financiero acompaña a clientes que evalúan futuros negocios, mientras observa un aumento del interés inversor en América Latina, según Javier Rodriguez

BBVA asegura que aglomera "toda

Irak suspende operaciones en puertos petroleros tras un ataque contra un buque frente a sus costas

Irak suspende operaciones en puertos

Rusia envía 13 toneladas de ayuda humanitaria a Irán a través de Azerbaiyán

Infobae