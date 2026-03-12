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El precio del petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de ataques a Ormuz

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Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- El precio del brent, de referencia en Europa, volvió a superar los 100 dólares por barril este jueves, tras una serie de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético mundial.

El barril de petróleo de brent subía este jueves un 8,31 % alrededor de las 3:45 GMT y se situaba en los 100,29 dólares en horas de negociación en Asia, después de situarse ligeramente por debajo de los 92 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres pese a que la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunciase que liberará una parte de sus reservas estratégicas.

El brent acabó al alza incluso después de que una treintena de países de la AIE anunciasen que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

Se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, desde la creación de la organización en 1974, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración.

El estrecho de Ormuz, ruta clave para el comercio energético mundial y amenazado por Irán, ha sido objeto de varios ataques desde el miércoles, con barcos de procedencia griega, japonesa, tailandesa e israelí entre los afectados.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 7,87 %, hasta los 92,84 dólares el barril.

Las bolsas asiáticas volvieron a abrir en rojo este jueves, después de jornadas de ganancias moderadas. EFE

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