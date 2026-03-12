El Ejército de EEUU afirma haber perdido un avión cisterna en Irak en el marco de la guerra contra Irán

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que ha perdido un avión cisterna en espacio aéreo "amigo" durante la ola de ataques contra Irán junto a Israel en la llamada operación 'Furia Épica'.

"El Mando Central tiene constancia de la pérdida de un avión cisterna KC-135 estadounidense. El incidente se produjo en espacio aéreo amigo durante la operación 'Furia Épica' y se están llevando a cabo labores de rescate", ha señalado en un breve comunicado.

El CENTCOM ha indicado que en el suceso han estado implicadas dos aeronaves, una de las cuales ha aterrizado sin inconvenientes mientras que la otra se ha "estrellado en el oeste de Irak", y ha asegurado que no se "debió a fuego hostil ni a fuego amigo".