El documental de Zubelzu sobre la reconversión industrial de Reinosa, seleccionado en festivales de México y Colombia

Una proyección especial tendrá lugar en el IES Montesclaros de Reinosa el 24 de marzo, en el marco de la Semana Cultural del centro educativo, como parte de la expansión de la película en entornos formativos. El documental dirigido por Richard Zubelzu, 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial', ha sumado selecciones en importantes festivales internacionales y se afianza en el circuito de exhibición audiovisual, según detalló el medio.

Según consignó la fuente, esta obra que explora las protestas obreras de 1987 en Reinosa ha sido seleccionada en el festival internacional 'On the Road to Tlalocan', que se llevará a cabo en Puebla, México, del 23 al 26 de abril de 2026. Además de integrar la programación del certamen, el trabajo figura entre los diez finalistas. De acuerdo con la misma fuente, la producción del director cántabro también forma parte de la competencia oficial del Festival Internacional de Cine Documental Globale Bogotá 2026, que se realizará en la capital colombiana entre el 13 y el 17 de mayo. Estas nuevas selecciones refuerzan la visibilidad internacional de la película y ponen de manifiesto el interés por una de las luchas laborales más significativas en la historia contemporánea de España.

'El precio de la reconversión industrial' se centra en los sucesos de 1987 durante el proceso de transformación industrial de la comarca de Reinosa, Cantabria. A través de testimonios personales, fuentes visuales inéditas y entrevistas, el documental reconstruye tanto el contexto social como político de aquella movilización masiva obrera y el alcance que tuvieron las protestas en la vida cotidiana de la comunidad. Tal como publicó el medio, la obra se apoya en material de archivo y relatos de protagonistas, lo que permite analizar el impacto que la crisis industrial y la respuesta popular tuvieron en la región.

De acuerdo con la información publicada, el recorrido del documental no se limita al ámbito festivalero. La película tiene confirmados nuevos espacios de exhibición en televisión y plataformas audiovisuales. El estreno en la cadena catalana 3Cat (Canal 33 - Televisió de Catalunya) está programado para el 4 de abril, y su incorporación al catálogo de FlixOlé ocurrirá el 10 de abril. Aparte de estos estrenos, la obra ya está disponible para el público a través de Prime Video y Filmin, ampliando así el alcance a distintos tipos de espectadores.

En estos escenarios, la obra de Zubelzu mantiene su objetivo de conectar el pasado con el presente, recuperando episodios que marcaron a una generación de trabajadores y sus familias. El enfoque en entrevistas directas y la consulta de archivos gráficos contribuyen a una revisión exhaustiva de las consecuencias sociales y humanas de los sucesos de 1987, tal como reportó la fuente.

La presencia de este documental en festivales de América Latina confirma la proyección internacional del cine documental español centrado en temas históricos y sociales. Las selecciones en México y Colombia, según la información publicada por el medio, amplifican el debate en torno a la memoria obrera y los procesos de cambio económico, al tiempo que promueven la circulación de obras dedicadas a analizar los efectos de la reconversión industrial en las comunidades locales.

El circuito educativo y cultural continúa incluyendo la película como recurso pedagógico y de reflexión, sumando a la agenda de pases especiales actos en instituciones que buscan acercar estos episodios históricos a las nuevas generaciones. Según informó el medio, la exhibición programada en el IES Montesclaros forma parte de este proceso de diálogo entre la memoria histórica y el presente educativo.

La estrategia de difusión, detallada por la fuente, combina el acceso a través de plataformas digitales con la participación activa en festivales y eventos culturales, consolidando la valoración del documental en entornos tanto especializados como generales. De este modo, 'Reinosa 1987: El precio de la reconversión industrial' refuerza su papel como testimonio audiovisual de una época marcada por el conflicto laboral y la transformación económica en el norte de España.