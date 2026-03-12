Agencias

El barril de Brent ronda los 100 dólares tras apoyar el nuevo líder de Irán el bloqueo de Ormuz

El precio del barril de crudo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, vuelve a superar la cota de los 100 dólares, después de que el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, se haya pronunciado a favor de seguir bloqueando el estrecho de Ormuz como parte de la estrategia del país persa en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

En una nueva jornada de volatilidad en los mercados petroleros, el coste de cada barril de Brent, que despidió la sesión de ayer en 91,98 dólares, subía casi una 9%, hasta los 100,12 dólares, tras conocerse la primera declaración del líder iraní.

De su lado, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se revalorizaba más de un 9% respecto del cierre del miércoles para cotizar por encima de los 95 dólares por barril.

En un mensaje publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales, el ayatolá ha subrayado que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo usada", tras los ataques contra buques en la zona como parte de la respuesta de Teherán a la ofensiva lanzada contra el país el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Aparte de estas declaraciones, la volatilidad del mercado se alimentaba también del último comentario en redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha presumido de que su país gana mucho dinero con la subida de los precios del crudo.

"Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero", ha comentado Trump.

No obstante, a pesar de esta circunstancia, el inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que, como presidente, su mayor interés es "impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Oriente Medio y, de hecho, el mundo. ¡Jamás permitiré que eso suceda!".

Asimismo, el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, ha admitido este jueves que la Armada estadounidense "no está lista" para escoltar buques a través del estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro energético mundial controlado por Irán, donde seis barcos han sufrido ataques en las últimas horas.

"No puede suceder ahora", ha asegurado Wright en una entrevista con la cadena CNBC sobre esta posibilidad, aunque ha expresado su confianza en que la Armada estadounidense estará en condiciones de dar escolta a los barcos a su paso por el estratégico estrecho "relativamente pronto", lo que podría ser a finales de este mes.

En declaraciones también este jueves, en este caso a la CNN, el secretario de Energía estadounidense ha considerado "improbable" que el coste del barril de petróleo llegue a escalar hasta los 200 dólares por barril, tal y como han vaticinado desde Irán.

"Diría que es improbable (...) No voy a especular sobre el comercio a corto plazo. Eso se basa más en la psicología que en los flujos de petróleo", ha comentado Wright, añadiendo que el mundo está "muy bien abastecido de petróleo en este momento".

