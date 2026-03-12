EEUU liberará 172 millones de barriles de petróleo como parte de los 400 millones anunciados por la AIE

Estados Unidos ha anunciado este miércoles la liberación de 172 millones de barriles de crudo, como parte del acuerdo anunciado horas antes por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para hacer lo propio con 400 millones de barriles a fin de compensar la escalada de precios de petróleo y de combustible ante la drástica caída del tráfico en el estrecho de Ormuz, derivada de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel contra Irán y las represalias de éste en Oriente Próximo.

"El presidente (Donald) Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana", ha anunciado el secretario de Energía, Chris Wright, en un comunicado difundido por la cartera en el que ha precisado que el proceso "tardará aproximadamente 120 días en completarse".

Al hilo, ha destacado que esta acción demuestra el "compromiso" del inquilino de la Casa Blanca con "proteger la seguridad energética de Estados Unidos gestionando responsablemente la Reserva Estratégica de Petróleo".

Asimismo, ha prometido que el Ejecutivo republicano "se ha comprometido a reemplazar con creces estas reservas estratégicas con aproximadamente 200 millones de barriles durante el próximo año, un 20% más de los que se utilizarán, sin coste alguno para el contribuyente", en una medida que, ha manifestado, muestra sus diferencias con la administración anterior, la del demócrata Joe Biden, "que agotó y dañó las reservas petroleras estadounidenses".

"Tengan la seguridad de que la seguridad energética de Estados Unidos es más sólida que nunca", ha defendido en un comunicado en el que también ha cargado contra Irán, afirmando que "han manipulado y amenazado la seguridad energética de Estados Unidos y sus aliados". "Con el presidente Trump, esos días están llegando a su fin", ha apostillado.

La Reserva Estratégica de Petróleo, según las informaciones recogidas por la agencia Bloomberg, contiene actualmente aproximadamente 415 millones de barriles, cerca del 60% de su capacidad, tras una serie de reducciones realizadas por la administración Biden, que incluyeron una venta récord de 180 millones de barriles para ayudar a reducir los precios de la gasolina tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, lo que generó críticas de Trump y otros republicanos.

De hecho, el magnate republicano, que ha apuntado a que su Administración realizaría "rápidamente" el anuncio apenas unas horas antes de que se publicase, ha querido indicar también que "rellenarán" la reserva tras la liberación de barriles.

La medida llega en el marco de un cierre prácticamente efectivo en el estrecho de Ormuz y de la inseguridad en la zona, que han derivado en una pronunciada escalada de los precios del petróleo. De hecho, esta noche han vuelto a ascender, con el barril de Brent, referencia en los mercados europeos, acercándose a los 100 dólares, según la propia Bloomberg. La ONU ya ha advertido de que esta situación afectan no sólo al crudo y a los combustibles, sino también a otros productos como los fertilizantes, y que su efecto trasciende a la región y genera preocupación por las perspectivas comerciales y de desarrollo mundiales.