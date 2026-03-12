EEUU confirma un incendio en el portaaviones 'Gerald Ford' "no relacionado con combates"

La nave de guerra estadounidense ‘USS Gerald R. Ford’, el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos, mantiene sus operaciones tras un incidente en el que al menos dos miembros de la tripulación resultaron lesionados debido a un incendio ubicado en las instalaciones de lavandería. Este episodio, que no se vincula con acciones de combate, ha sido clasificado como controlado por las autoridades, según informó el Mando Central de las Fuerzas Navales norteamericano, reportó el medio.

Según publicó este jueves el Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, el fuego comenzó en las áreas principales destinadas al lavado de ropa a bordo del ‘USS Gerald R. Ford’. El siniestro fue rápidamente detectado y contenido sin que el sistema de propulsión del buque sufriera daños, por lo que el portaaviones continúa completamente operativo y sigue su despliegue habitual en el mar Rojo, en apoyo a las operaciones estadounidenses en la región de Irán, detalló el medio.

El incidente, al que la Quinta Flota de Estados Unidos se refirió en un comunicado, provocó heridas en al menos dos marines, quienes recibieron atención médica inmediata. “Están recibiendo actualmente tratamiento médico por heridas que no ponen en peligro su vida y se encuentran en condición estable”, difundió el Mando Central de las Fuerzas Navales norteamericano de acuerdo con la información recogida por el medio.

El medio reportó que los equipos de a bordo activaron los protocolos de emergencia y lograron contener el incendio sin necesidad de evacuaciones ni de asistencia externa. No se registraron impactos secundarios sobre equipamiento crítico ni sobre la capacidad de maniobra del portaaviones, permitiendo que la nave retome sus operaciones habituales sin afectaciones significativas para el resto de la tripulación.

El ‘USS Gerald R. Ford’, como recordó el medio, se considera un elemento clave de la presencia de la Armada de Estados Unidos en el mar Rojo, siendo parte del despliegue de fuerzas cuyo objetivo principal es apoyar distintas operaciones en la zona de influencia de Irán. La Armada estadounidense hizo públicos los detalles del suceso con el objetivo de diferenciar este fuego de cualquier actividad ligada a hostilidades u operaciones en conflicto, subrayando que la causa del incidente no guarda relación con escenarios de combate y que la situación permaneció bajo control en todo momento.

De acuerdo con la información difundida por las fuerzas navales, el liderazgo del buque y los servicios médicos atendieron con celeridad a los marines afectados e implementaron revisiones adicionales en las instalaciones del barco, buscando descartar posibles daños estructurales o riesgos de incendio en otras áreas. El incidente no provocó retrasos en las misiones asignadas ni alteraciones en el cronograma previsto de la nave.

Tal como consignó el medio, el ‘USS Gerald R. Ford’ continúa operando en una zona de alta tensión geopolítica y mantiene su estado de alistamiento operativo máximo tras el suceso. La armada estadounidense reafirmó que se investigarán las causas internas del incendio para determinar las circunstancias exactas y evitar futuros incidentes similares.

El medio concluyó que las autoridades navales mantienen la vigilancia sobre la tripulación en condición estable, asegurando que no existen riesgos mayores tras este incidente aislado y reiterando el compromiso de seguridad y funcionamiento del portaaviones en todos sus sistemas principales.