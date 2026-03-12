Delcy Rodríguez aplaude la postura de EEUU sobre su Gobierno en Venezuela: "Es el reconocimiento a un país"

La mandataria venezolana Delcy Rodríguez remarcó que existen conversaciones constantes y relaciones diplomáticas con Estados Unidos, destacando que ambos países mantienen intercambios comerciales, entre ellos la venta de petróleo y oro venezolano así como la compra de medicinas y equipamiento médico. Según informó el medio, Rodríguez sostuvo que la posibilidad de adquirir insumos esenciales permite fortalecer el sistema de salud en Venezuela, en un contexto donde el acceso a recursos es considerado clave para la recuperación nacional.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Delcy Rodríguez expresó satisfacción ante lo que definió como reconocimiento por parte del Gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, subrayando que tal respaldo constituye "el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación". De acuerdo con lo consignado por el medio, la jefa de Estado interina vinculó este apoyo internacional a la posibilidad de avanzar en un proceso de reordenamiento institucional y normalización de la vida nacional.

El reconocimiento internacional mencionado por Rodríguez se produce tras la conformación de su gobierno consecuencia de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según detalló la propia mandataria, no se trata de un apoyo a individuos ni a gobiernos en particular, sino a la nación venezolana en su conjunto. "No es el reconocimiento a una persona o a un Gobierno, es el reconocimiento a un país", afirmó. Esta aclaración, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, busca enfatizar la idea de que la prioridad es recuperar la calidad de vida y los servicios esenciales para la población.

La presidenta encargada señaló la importancia de aprovechar el nuevo contexto diplomático y comercial para avanzar con unidad nacional. "Ese reconocimiento lo aceptamos con humildad, con modestia, para que podamos seguir avanzando con unidad nacional", declaró la mandataria, según publicó la misma fuente. También insistió en la necesidad de que la nueva etapa sea entendida como una oportunidad para la articulación de todas las fuerzas políticas y sociales, dejando de lado intereses particulares en favor de una campaña orientada a la salud política, social y económica del país. "No es un tema de un partido; la campaña debe ser una campaña por Venezuela, por la salud de Venezuela, por la salud política, social, económica, y aquí todas las organizaciones van a tener cabida", aseveró Rodríguez, según reportó el medio.

A finales de la semana anterior, Donald Trump confirmó públicamente el reconocimiento de la administración interina de Venezuela, después de que ambas partes convinieran restablecer los canales diplomáticos y consulares. Según relató el medio, esta decisión llegó acompañada de un acuerdo calificado como "histórico" sobre el oro venezolano por el propio Trump. La administración del presidente estadounidense se manifestó así en favor de una normalización de las relaciones bilaterales, lo que constituye un giro en la política internacional previa y un escenario de posibilidades para nuevos acuerdos.

Tal como destacó el medio, Rodríguez hizo un llamado a que todas las organizaciones políticas y sociales participen en el proceso de reconstrucción, subrayando que no se trata de protagonismos individuales sino de sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos comunes. La mandataria afirmó además que las conversaciones y entendimientos alcanzados permitirán que la población venezolana acceda nuevamente a insumos críticos y a servicios elementales, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de salud y a la recuperación de la vida cotidiana.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Estados Unidos representa para el nuevo gobierno interino un marco de cooperación relevante para el futuro inmediato. La posibilidad de exportar petróleo y oro a Estados Unidos y de acceder a equipos médicos y otros bienes considerados esenciales fue presentada por Rodríguez como una vía para aliviar los problemas estructurales del país y avanzar hacia la recuperación de la institucionalidad y los servicios.

La rueda de prensa, recogida por el medio, sirvió a Rodríguez para recalcar la necesidad de “unidad nacional” en el proceso por venir, invitando a organizaciones de distintos sectores a colaborar en lo que describió como una etapa de reorganización, caracterizada por la reconstrucción social, política y económica del país tras el nuevo escenario diplomático alcanzado.