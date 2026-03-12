Bahréin detiene a cuatro personas por supuesto espionaje para la Guardia Revolucionaria de Irán

La investigación oficial identificó a una quinta persona vinculada al caso de supuesto espionaje, la cual permanece fuera del país, según las autoridades de Bahréin. Este dato fue revelado en el contexto de la detención de cuatro ciudadanos bahreiníes, entre ellos una joven de 22 años, acusados de colaborar con la Guardia Revolucionaria de Irán reuniendo información estratégica y transmitiéndola a través de canales digitales encriptados. Según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por diversas fuentes, las detenciones se produjeron el miércoles y afectan a tres hombres de 25, 34 y 36 años, además de la joven arrestada.

El ministerio explicó que la investigación a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses permitió establecer que el primer detenido habría actuado bajo las órdenes de la organización iraní y con el apoyo de otras personas. De acuerdo con el comunicado, ese implicado empleó equipos fotográficos de alta resolución para registrar imágenes y ubicaciones de sitios catalogados como vitales e importantes dentro de Bahréin. Posteriormente, la información recopilada pasó a disposición de la Guardia Revolucionaria iraní a través de un software cifrado, lo que permitió el envío seguro y clandestino de los datos obtenidos.

De acuerdo con el comunicado difundido y recogido por medios internacionales como Europa Press, la investigación se llevó a cabo en un contexto geopolítico marcado por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán registrada en febrero, y las posteriores respuestas iraníes dirigidas a intereses estadounidenses en la región. El Ministerio del Interior de Bahréin subrayó que los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía y que se han iniciado los procedimientos legales pertinentes en el marco de esta causa.

El medio Europa Press también consignó que, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, la red de espionaje estaba planificada para obtener información estratégica acerca de lugares sensibles del país. La nota oficial especificó que las personas inculpadas accedieron a estos recintos para obtener fotografías y registrar coordenadas, cumpliendo supuestamente instrucciones directas de la organización para la que trabajaban.

En el comunicado se puntualiza que la información recopilada incluía datos relevantes para la seguridad nacional de Bahréin. El uso de tecnología avanzada, como cámaras de alta definición y programas cifrados, habría permitido la recolección y transferencia de material potencialmente sensible sin levantar sospechas inmediatas. Las autoridades subrayaron que el primer detenido fue clave en la operativa, ejecutando tareas según los lineamientos recibidos y contando con el apoyo logístico de los otros tres ciudadanos arrestados.

La prensa internacional, citando fuentes oficiales, destacó que las detenciones se inscriben dentro de un clima de alta tensión regional, derivado de la escalada de enfrentamientos entre Irán y bloques aliados de Estados Unidos e Israel. Según reportó Europa Press, la localización de la quinta persona presuntamente implicada, quien al momento se mantiene en libertad y fuera de las fronteras bahriníes, sigue bajo investigación, y las autoridades están coordinando acciones para su posible extradición o captura.

El comunicado ministerial enfatizó que las actividades de espionaje se realizaban desde el interior del país y que la cadena de mando se mantenía mediante instrucciones enviadas por la organización iraní. Los acusados accedían a información detallada sobre puntos estratégicos y empleaban herramientas tecnológicas para evitar la detección. Todo el contenido era transmitido exclusivamente a través de plataformas digitales encriptadas, resguardando tanto la identidad de los remitentes como la confidencialidad de la información desplazada.

El arresto de los cuatro bahreiníes y la revelación de una red que operaba con ayuda extranjera han intensificado la atención sobre las medidas de seguridad y la vigilancia de posibles células de inteligencia integradas en la sociedad bahriní. Según publicó Europa Press, las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o avances en el caso, a medida que se profundizan las pesquisas sobre la colaboración entre ciudadanos locales y agentes iraníes a través de tecnología digital.

El Ministerio del Interior aseguró que los procedimientos legales aplicables ya se encuentran en marcha y que los sujetos detenidos permanecerán a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las diligencias. Las investigaciones lograron detectar la exactitud con la que funcionaba la estructura de espionaje, así como los mecanismos sofisticados empleados para registrar y entregar información clasificada sobre lugares clave del país.