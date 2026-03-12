Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el jueves 12 de marzo

EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:
ECONOMÍA
-- Evolución del precio de la gasolina y del diésel
https://www.epdata.es/datos/precio-gasolina-gasoleo-diesel-espana-cifras-datos-estadisticas/420
ECONOMÍA INTERNACIONAL
-- 10.00 horas. Desempleo en Italia
https://www.epdata.es/datos/italia-producto-interior-bruto-pib-paro-inflacion-datos-macroeconomicos-graficos/672
-- 13.30 horas. Solicitudes de desempleo en EEUU
https://www.epdata.es/datos/estados-unidos-eeuu-datos-macroeconomicos-datos-graficos/660#peticiones-semanales-subsidio-desempleo
-- 13.00 horas. IPC de Brasil
https://www.epdata.es/datos/brasil-datos-macroeconomicos-datos-graficos/659
