1-0. El argentino Taborda da el primer paso y el Betis deberá reaccionar en la vuelta

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- Un gol de penalti del argentino Vicente Taborda en el minuto 88, cuando estaba el Panathinaikos con un jugador menos, le da a los griegos a su favor (1-0) el primer paso en esta eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa, por lo que el Betis tendrá que reaccionar en la vuelta que se disputará el próximo jueves en el estadio La Cartuja.

Empezó con este partido la verdadera cuenta atrás para hacer algo importante en esta segunda competición continental de clubes y la cita reunió a dos clásicos de los banquillos, el chileno Manuel Pellegrini y el español Rafael Benítez.

La llegada al conjunto griego del preparador madrileño ha supuesto una reacción del Panathinaikos tanto en el torneo doméstico como en el europeo, mientras que el Betis se presentó con dudas tras encadenar en LaLiga tres jornadas sin ganar.

El equipo sevillano, pese a ello, partía como claro favorito en esta eliminatoria y salió con una alineación de gala, sin tener en cuenta que tres jugadores de peso se recuperan de lesiones de larga duración -Isco Alarcón, el argentino Giovani Lo Celso y el marroquí Sofyan Amrabat-.

Los béticos no se dejaron intimidar por un hipotético arranque impetuoso del equipo griego, ni tampoco por la presión de los aficionados en el Olímpico de Atenas, bastante desangelado debido a que no se podía ocupar aproximadamente la mitad de sus gradas por unas reformas que se acometen.

El marroquí Ez Abde y el colombiano Cucho Hernández fueron los que pronto mostraron sus intenciones ante el meta marfileño Alban Lafont y los que más incisivos estuvieron en un Betis que dominó aunque también tuvo que estar atento en defensa a las contras de los rivales.

Cucho, rebasada la media hora, gozó de la mejor ocasión para marcar en la primera mitad, pero Lafont estuvo atento y mandó el balón a córner en un partido que se fue al descanso con el empate inicial pero con un conjunto el español que controló siempre la situación.

Con esas mismas sensaciones transcurrió la segunda parte y también Abde y Cucho fueron los primeros que remataron con peligro, aunque lo que desequilibró el encuentro fue la expulsión del carrilero derecho marroquí Anass Zaroury poco antes de cumplirse el primer cuarto de hora de este periodo.

Zaroury vio una primera tarjeta en el minuto 49 y diez después la segunda por una entrada a su compatriota Abde, lo que dejó al Betis opciones de aprovecharse de la situación pese a que el adversario se enrabietó ante la adversidad.

Hasta tal punto se envalentonaron los locales que el árbitro, tras mirarlo en el monitor del VAR, marcó un penalti de Diego Llorente sobre un recién salido, el delantero polaco Karol Swiderski, y lo transformó el argentino Vicente Taborda.

Además, esa acción motivó la segunda amarilla para el jugador bético, con lo que se equipararon las fuerzas numéricas sobre el campo en el minuto 86 y que de ahí hasta el final, con cinco minutos de prolongación, el 1-0 no se moviera.

- Ficha técnica:

1 - Panathinaikos: Lafont; Calabria, Ingason, Katris; Zaroury, Renato Sanches, Gnezda Çerin (Siopis, m.83), Kiriakopoulos; Taborda (Andino Valencia, m.94), Tetteh (Swiderski, m.83) y Pellistri (Duricic, m.93).

0 - Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Llorente, Natan (Valentín Gómez, m.46), Ricardo Rodríguez (Junior Firpo, m.68); Altimira (Deossa, m.79), Fornals (Bartra, m.89), Marc Roca; Antony, Cucho Hernández y Abde (Riquelme, m.68).

Gol: 1-0, M.88: Taborda, de penalti.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Expulsó por dos tarjetas amarilla al jugador del Panathinaikos Zaroury, que las vio en los minutos 49 y 59, y al del Betis Llorente (minutos 66 y 86). Además, amonestó a los visitantes Natan (m.17) y Junior Firpo (m.75), y, entre los locales, a un miembro de su cuerpo técnico (m.64).

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa de fútbol disputado en el Olímpico de Atenas 'Spyros Louis' ante unos treinta mil espectadores, aproximadamente la mitad de su aforo debido a las obras de reforma que se acometen en la actualidad. Asistieron unos 250 seguidores béticos.

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El entrenador del Panathinaikos griego, el español Rafa Benítez, ha señalado este jueves, después de que su equipo ganara 1-0 al Betis en Atenas en la ida de los octavos de final de la Liga Europa de fútbol, que "aún no hay nada hecho" y que en la vuelta de Sevilla "el ambiente será distinto".

El preparador madrileño comentó que han "dado un paso" pero que la eliminatoria está al "cincuenta por ciento" y, sobre el partido en el Estadio Olímpico de Atenas, dijo que supieron "sufrir y esperar el momento" porque la prioridad del equipo "era cerrar los espacios y aprovechar las transiciones".

El extremo argentino Vicente Taborda, autor del tanto de penalti que le dio la victoria al conjunto griego, logrado en el minuto 88, por su parte, declaró que sabían que "iba a ser un partido difícil" y también que "el Betis quería tener la posesión del balón".

"Mis compañeros me dan confianza, yo confío en mis posibilidades y eso me ayuda a marcar. Esta eliminatoria dura como mínimo 180 minutos y nada está decidido hasta que se acaba. En España debemos rendir tan bien como lo hemos hecho hoy, incluso mejor. No será fácil, pero creo que podemos clasificarnos", relató el argentino.

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, aseguró que "en términos generales" su equipo hizo "un partido más que correcto" pese a perder ante el Panathinaikos (1-0), en la ida de los octavos de final de la Liga Europa, tras un penalti "absolutamente intrascendente" al final y en el que el rival ya "había pateado fuera" el balón.

En la sala de prensa del Estadio Olímpico de Atenas, el entrenador chileno destacó, en cualquier caso, que "desde el primer minuto" el Betis salió "a ganar" y tuvo "ocasiones para hacerlo, sobre todo en el primer tiempo", por lo que confió en que el próximo jueves, "apoyados" por su afición, puedan remontar la eliminatoria en la vuelta y "buscar la clasificación" a los cuartos en Sevilla.

Sobre la jugada de la pena máxima marcada en el minuto 88 por el argentino Vicente Taborda, recalcó que fue en una acción "absolutamente intrascendente" porque "ya había pateado fuera el balón, no tenía ninguna posibilidad de hacer gol, y chocan los dos jugadores y se cobra penalti, pero desgraciadamente así es el fútbol".

"Ellos son un equipo que defiende muy bien, con ocho o nueve atrás, y tuvimos un rato con uno más (unos 25 minutos entre la expulsión del local Zaroury y la de Llorente en el penalti). Nos faltó creatividad en esos momentos de ventaja numérica, pero creo que el equipo, desde el primer minuto, intentó ganar el partido", subrayó Pellegrini.

El preparador chileno indicó que ahora tienen "90 minutos para darle la vuelta" a la eliminatoria y, preguntado por la racha de malos resultados del Betis, admitió que cuando éstos "no se dan, hay cierto desánimo, pero el equipo va a reaccionar, primero ante el Celta con nuestra gente y el jueves para intentar clasificarnos", aseveró.

Reconoció que al conjunto verdiblanco le "faltó más llegada en el segundo tiempo y el primero fue decisivo" para que se hubieran "ido en ventaja, pero es un rival al que no es fácil entrarle" y que tuvo "ese remate final cuando el árbitro terminó cobrándose ese penalti".

"Sabíamos cómo jugaban y lo hicieron como esperábamos, por eso creo que hicimos un partido correcto porque tuvimos llegadas y ellos, prácticamente ninguna. En la segunda parte, con uno menos, ellos se encerraron más atrás todavía, nos costó mucho encontrar espacios y con ese gol perdimos un partido de forma increíble, pero todavía quedan 90 minutos", resaltó.

Pellegrini señaló que, "por circunstancias, no se están dando los resultados", algo que, como los rendimientos individiduales y colectivos, analizarán "internamente, y añadió que no le "preocupa" que el Panathinaikos recupere a jugadores para la vuelta, pues el rival "tiene un estilo de juego muy claro y definido".

"Me preocupa mucho más que nosotros estemos tranquilos mentalmente y, apoyados por nuestra gente, tratemos primero de igualar el 1-0 y luego ponernos por delante, así que hasta el último momento tenemos que estar todos juntos intentando buscar la clasificación", afirmó.