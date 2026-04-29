El Ejército de Israel anuncia la muerte de un contratista en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte en el sur de Líbano de un trabajador de una empresa contratista que colabora con el Ministerio de Defensa en trabajos de ingeniería, un suceso en el que ha resultado herido otro trabajador y que ha tenido lugar poco después de que el partido-milicia Hezbolá reivindicara un ataque en la zona contra una excavadora.

"En el marco de las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las fuerzas de seguridad en el sur del Líbano, un empleado de una empresa contratista que realiza trabajos de ingeniería para el Ministerio de Defensa ha fallecido hoy (martes)", ha indicado un portavoz militar en un comunicado en el que ha subrayado que la familia ya ha sido contactada al respecto por la Policía israelí.

PUBLICIDAD

Medios israelíes como el diario 'The Times of Israel' han identificado al contratista fallecido como Amer Hujirat, un hombre de 44 años originario de la ciudad norteña de Shfaram, que operaba maquinaria pesada en la zona de Aitarún, cerca de Bint Jbeil, en el marco de las labores de demolición de infraestructura atribuida a Hezbolá. Su muerte ha sido fruto del impacto directo de un dron contra la excavadora que operaba y cuya metralla ha herido a otra persona, concretamente su hijo de 19 años, que trabajaba para la misma empresa contratada por el Ministerio de Defensa.

Por su parte, Hezbolá ha reivindicado un ataque con dron contra una excavadora militar israelí que demolía viviendas en Bint Jbeil, según un comunicado del grupo chií recogido por la cadena afín Al Manar.

PUBLICIDAD

En el marco de estas operaciones, justificadas por el partido-milicia como parte de su respuesta "a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y la continua demolición de viviendas en varias aldeas del sur de Líbano", Hezbolá ha asegurado haber atacado también con sendos drones "una concentración de soldados israelíes" y un "tanque Merkava", además de haber derribado un dron israelí, todo ello sobre la localidad de Qantara, más al norte que Aitarún, pero en la misma gobernación, Nabatiye.

En la misma nota, Hezbolá ha sumado otros dos ataques en la zona con "escuadrón de drones" a grupos de militares israelíes en la localidad de Taibé, también en Nabatiye, y en Nimr al Jamal, que la organización chií ha descrito como un "nuevo" lugar y que está ubicada más al oeste, en torno a la frontera entre ambos países.

PUBLICIDAD