Un grupo de haredíes invade la residencia del jefe de la Policía Militar israelí en el sudoeste del país

Un grupo de haredíes israelíes que protestaban por el arresto de un evasor del reclutamiento a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han irrumpido este martes en el patio de la residencia del jefe de la Policía Militar, el general de brigada Yuval Yamin, en Ascalón, ciudad costera del sudoeste israelí, en un altercado que ha terminado con hasta 25 detenciones, a las que se han sumado otras en protestas de la misma corriente en otros puntos del país.

Los arrestos han tenido lugar después de que "un grupo de alborotadores llegara a la vivienda de un alto mando de las FDI, derribara y dañara el muro de la casa, vallara el patio de la vivienda, se comportara de forma violenta y alterara la rutina", según ha informado la portavocía de la Policía de Israel en un comunicado.

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"Al recibir el aviso del incidente, se llamó a las fuerzas policiales al lugar y estas iniciaron operaciones para controlar el orden y desalojar a los alborotadores; en el proceso, detuvieron y arrestaron a 25 manifestantes, algunos de los cuales son menores de edad", agrega la nota.

El texto recoge también las palabras del comisario de Policía, Danny Levy, quien ha condenado "enérgicamente" los disturbios y ha subrayado que se trata de "un peligroso traspaso de una línea roja y un hecho inaceptable". Así, pese a anotar que "protestar es un derecho", ha incidido en que "la violencia, la intrusión y las amenazas a los familiares no forman parte" del mismo.

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Al hilo, la portavocía de la Policía ha indicado que "seguirá actuando con firmeza contra cualquier manifestación de violencia y violación de la ley, trabajará para llevar a los implicados ante la justicia y seguirá trabajando para mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos israelíes".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado también estos hechos, manifestando en un breve mensaje en redes su "enérgica" condena de un "ataque salvaje y violento contra un alto oficial de la Policía militar". "Exijo que se tomen medidas contundentes contra los responsables", ha reclamado.

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Esta ha sido la más grave de las protestas acontecidas a lo largo del país durante una jornada en la que manifestantes ultraortodoxos pertenecientes a una facción extremista han actuado en todo el territorio.

En otra de sus acciones, han bloqueado una carretera cerca de la ciudad de Bnei Barak, en el centro del país, y, a la llegada de las fuerzas de seguridad, "no hicieron caso a las instrucciones" y continuaron "infringiendo la orden" de las autoridades de abandonar una protesta declarada ilegal, según ha alegado la portavocía de la Policía israelí en otro comunicado.

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"La Policía se ha visto obligada a utilizar la fuerza para sacar los vehículos que habían quedado atrapados en la manifestación", reza el texto en el que el cuerpo también ha informado de que tres personas han sido detenidas tras "atacar a agentes de Policía, lanzar piedras y utilizar artefactos pirotécnicos" contra las autoridades.

Asimismo, la portavocía ha informado también de la dispersión por parte de agentes de policía y de soldados de la Guardia Fronteriza de otros "disturbios violentos" acontecidos en "varios puntos de Jerusalén y Beit Shemesh", ligeramente al sudoeste, donde también ha habido bloqueos de carreteras.

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"Durante la intervención, la Policía se ha enfrentado a manifestantes violentos que han bloqueado las vías de tráfico para vehículos y el tranvía, prendido fuego a banderas israelíes y lanzado piedras", reza un comunicado en el que la oficina del portavoz, que apunta que los agentes "han hecho uso de la fuerza", afirma también que uno de ellos "ha sido agredido", tras lo que "el sospechoso del ataque ha sido detenido y trasladado a la comisaría para continuar con la investigación".