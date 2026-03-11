Un compuesto del té verde mejora la memoria y el razonamiento en niños con trastorno del espectro alcohólico fetal

El análisis genético incluido en la investigación reflejó que el tratamiento con epigalocatequina galato (EGCG) afecta la actividad de más de 6.600 genes en niños afectados por exposición prenatal al alcohol, logrando disminuir la expresión de genes vinculados con la inflamación crónica cerebral y aumentando los reguladores que controlan la muerte celular. Este hallazgo se inscribe dentro de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y el Hospital Clínic de Barcelona, y publicado en “Scientific Reports”, donde se demuestra que la EGCG, principal compuesto activo del té verde, tiene un impacto positivo sobre las habilidades cognitivas específicas y en la conducta de menores diagnosticados con trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF).

Según detalló el medio que dio a conocer estos resultados, el ensayo fue liderado por Elisabet Navarro y Vicente Andreu y consistió en analizar durante un año los efectos del antioxidante natural EGCG en un grupo de 40 niños con una edad promedio de 10 años. Los investigadores puntualizaron que, aunque el tratamiento no modifica el cociente intelectual global de los participantes, sí produce efectos sobre funciones como la memoria, el razonamiento, la capacidad para resolver problemas visuales y el reconocimiento de rostros, así como la mejora de la retención y manipulación de información a corto plazo.

La exposición prenatal al alcohol, reportó el medio, conlleva una afectación de las estructuras cerebrales debido al aumento del estrés oxidativo y la neuroinflamación, y se traduce en dificultades de aprendizaje y alteraciones de la conducta en menores. Entre los efectos observados tras la intervención con EGCG destaca una disminución significativa de las conductas agresivas, consideradas por el equipo investigador como una de las alteraciones conductuales con mayor impacto funcional en niños con TEAF.

Además de los cambios observados a nivel conductual y cognitivo, el estudio incluyó un análisis transcriptómico, donde se comprobó una modificación en la expresión de miles de genes. El tratamiento redujo la actividad de genes relacionados con la inflamación cerebral, como CCR2 y CASP5, pero también se identificó un aumento de la expresión de DUSP4, un gen que participa en la regulación de la muerte celular. De acuerdo con el medio, este patrón sugiere la existencia de una “reprogramación inmunometabólica” que podría explicar los avances cognitivos y conductuales detectados tras la administración del compuesto.

El seguimiento biológico mostró, según consignó la publicación, que los marcadores de estrés oxidativo se redujeron entre un 21% y un 39% en los primeros seis meses de tratamiento con EGCG, ratificando su acción protectora a nivel celular. De acuerdo con los investigadores, la información obtenida refuerza la hipótesis de que el estrés oxidativo y la inflamación desempeñan un papel en los trastornos neuroconductuales presentes en el TEAF.

Los responsables del trabajo subrayaron la necesidad de afianzar estos resultados mediante nuevos estudios. Según informó el medio, actualmente el equipo desarrolla un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo, con el objetivo de verificar los hallazgos iniciales y delimitar el potencial terapéutico de la EGCG en menores afectados por este trastorno. Los investigadores reiteraron que, aunque este estudio piloto abre nuevas posibilidades de intervención, todavía resulta necesario consolidar la evidencia científica para establecer protocolos de tratamiento definitivos.