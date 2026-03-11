Trump confirma a Infantino que la selección iraní es "bienvenida" en Estados Unidos para el Mundial

Irán mantiene su plan de disputar sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense, con dos encuentros programados en Los Ángeles y uno más en Seattle, mientras crece la expectativa sobre un posible enfrentamiento entre las selecciones de Irán y Estados Unidos en la ronda de octavos de final, si ambos conjuntos finalizan en la segunda posición de sus respectivos grupos. Según publicó el medio, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, garantizó que el equipo iraní será recibido para competir en la próxima Copa del Mundo, a pesar de las recientes tensiones derivadas de los ataques militares en Oriente Medio.

De acuerdo con la información proporcionada, la participación del combinado iraní en el torneo había quedado en entredicho luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní el 28 de febrero, hechos que intensificaron la situación en la región debido a las respuestas de Irán contra bases militares estadounidenses. Frente a estos acontecimientos, surgieron dudas sobre la posibilidad de que el equipo de Irán enfrentara dificultades para ingresar a territorio norteamericano y participar en la cita mundialista.

El medio detalló que Gianni Infantino compartió en su cuenta oficial de Instagram las impresiones tras su encuentro de ese mismo día con el presidente estadounidense, centrado en los preparativos para el Mundial y el ambiente de expectativa que se vive a 93 días del inicio de la competición. Infantino afirmó: “Esta tarde me he reunido con el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa del Mundo de la FIFA y el creciente entusiasmo a solo 93 días del inicio”.

Durante ese acercamiento, el presidente de la FIFA expuso la situación que atraviesa Irán y planteó, en concreto, la inquietud acerca de la participación del equipo iraní, recientemente clasificado al torneo. Infantino relató: “Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, el equipo iraní es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos”.

Según reportó la fuente, Infantino enfatizó el papel del fútbol como elemento integrador a nivel global. “Ahora más que nunca, todos necesitamos un evento como la Copa del Mundo para unir a las personas, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, ya que demuestra una vez más que el fútbol une al mundo”, afirmó el dirigente.

Estados Unidos tiene en su calendario el recibimiento de los partidos de la selección nacional iraní en sus ciudades costeras más emblemáticas, en un contexto en el que las tensiones diplomáticas y los recientes ataques militares han captado la atención internacional y han puesto en el foco la viabilidad del desarrollo regular del torneo. La confirmación directa de la Casa Blanca, según consignó el medio, permite despejar dudas respecto a la presencia iraní, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad y la logística para las delegaciones provenientes de países involucrados en conflictos activos.

La presencia de Irán en la fase final y la posibilidad de un cruce directo contra Estados Unidos en octavos de final es un factor que podría añadir una dimensión especial al certamen por las connotaciones deportivas y diplomáticas. La FIFA y las autoridades estadounidenses, señaló el medio, avanzan en los preparativos y manifestaron su intención de proteger el espíritu deportivo de la competencia, mientras distintas delegaciones nacionales ajustan sus planes frente al contexto internacional.

El anuncio realizado por Infantino en nombre de la FIFA contribuye a confirmar la celebración del evento tal como estaba previsto, mientras persistían interrogantes acerca de la convivencia entre el calendario deportivo y la realidad política de las naciones involucradas. El organismo rector del fútbol, según la cobertura publicada, resalta la función del torneo como punto de encuentro entre culturas y naciones, en un momento signado por la tensión y la incertidumbre regional.