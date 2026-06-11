León XIV visita Canarias, escenario también del choque político por los menores migrantes solos

El Papa León XIV ha llegado este jueves a Canarias, tras pasar por Madrid y Barcelona dentro de su viaje a España, con el objetivo de conocer la realidad migratoria. Su visita al archipiélago se produce después del choque político en el país por el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.

El Gobierno aprobó el año pasado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo obligatorio de distribución de menores migrantes no acompañados cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superen su capacidad de acogida.

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La modificación, convalidada por el Congreso en abril de 2025, busca aliviar la presión sobre los sistemas de protección mediante un reparto entre autonomías basado en criterios como la población, la renta o el esfuerzo previo de acogida.

La medida fue rechazada por el PP y Vox, que cuestionaron los criterios fijados para la distribución de los menores y denunciaron la falta de financiación. Desde entonces, el reparto de niños y adolescentes migrantes se ha convertido en motivo de confrontación entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares'.

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De hecho, comunidades gobernadas por el PP han plantado en diversas ocasiones a la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego en la Conferencia Sectorial, cuando el orden del día abordaba esta cuestión. El último plantón tuvo lugar el 8 de abril, fecha en la que el Ejecutivo iba a informar sobre la actualización del Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección.

Las comunidades del PP criticaron al Gobierno por querer "prolongar" el reparto "forzoso de menores extranjeros no acompañados, mientras que Rego acusó a los 'populares' de "racistas" y de "boicotear" políticas fundamentales para la protección de la infancia.

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS

Pese a la cancelación del encuentro, la prórroga del Real Decreto sobre la capacidad ordinaria del sistema de acogida seguirá adelante, con la actualización de cifras, y será elevado próximamente al Consejo de Ministros. La principal novedad será el ajuste en el número de plazas por territorio, con el objetivo de garantizar el equilibrio del sistema y evitar la saturación en determinadas zonas.

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En esta línea, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres aseguró el 28 de mayo en un desayuno de Europa Press que el sistema de reubicación de menores migrantes no acompañados "no tiene marcha atrás hasta el año 27".

"Todos los menores que sigan llegando a los territorios fronteras, en un proceso express, con expedientes rápidos, entre la Fiscalía y demás, saldrán en pocas semanas a los territorios que los acogen", declaró.

Preguntado por si la visita del Papa a Canarias puede cambiar el punto de vista político de la migración, contestó que "el Episcopado ha sido claro: sí a la regularización de inmigrantes, sí a la respuesta a los menores no acompañados en el conjunto del país". "La caridad es una cosa, la solidaridad no es lo mismo. El pensamiento cristiano, yo no lo soy, pero tiene una base sólida y las cosas se demuestran no con la palabra, sino con las acciones", añadió.

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A la controversia por el reparto de menores se suma la situación de los solicitantes de asilo llegados a Canarias. El archipiélago ha reclamado una mayor implicación del Estado para garantizar la acogida y la atención de estos niños y jóvenes que solicitan protección internacional tras arribar a las islas.

La cuestión cobró especial relevancia después de que el Tribunal Supremo reconociera la obligación del Estado de hacerse cargo de cerca de 1.000 menores migrantes solicitantes de asilo, al considerar que la competencia en materia de protección internacional corresponde a la Administración General del Estado.

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La defensa de los migrantes se ha consolidado como una de las principales líneas de actuación de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Papa ha insistido en reiteradas ocasiones en que la dignidad humana debe prevalecer en cualquier debate sobre migración y ha reclamado una mirada centrada en las personas que se ven obligadas a abandonar sus países por la guerra, la pobreza o la persecución.

De hecho, en su discurso el lunes en el Congreso de los Diputados, defendió que "la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento" y denunció, con una "palabra serena y firme" tanto el aborto como la eutanasia y la exclusión de los migrantes, haciendo alusión a la "cultura del descarte".

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RESPUESTA "MÁS ALLÁ DE LA MERA GESTIÓN DE FLUJOS"

También avisó de que "el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional" y "exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

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En este sentido, afirmó que de ahí nace una "doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración".

Un total de 10.224 migrantes han llegado de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, un 35,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 15.769; según los últimos datos del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press. Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 3.184 migrantes, un 71% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (10.983).

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Asimismo, en todo el año pasado entraron a España de forma irregular un total de 36.775 migrantes, frente a los 64.019 de 2024 y los 56.852 de 2023.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, España tiene registrados hasta agosto de 2025 a un total de 15.399, un 12% más de los que había en diciembre de 2018, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria.