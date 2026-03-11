Rey de España expresa el deseo de trabajar "codo con codo" con el nuevo gobierno chileno

Santiago de Chile, 11 mar (EFE).- El rey Felipe VI de España recordó hoy que España y Chile son países amigos y expresó su deseo de que ambos trabajen "codo con codo" en esta nueva era que se inicia con el gobierno del nuevo presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast.

En un brindis expresado durante la comida oficial posterior a la ceremonia de traspaso de mando, celebrada hoy en el palacio de Cerro Castillo, en la región costera de Valparaiso, el monarca deseó que esta nueva era también sirva para "el bien de este querido continente" americano.

“Pedirles un brindis, sobre todo por esta gran nación de Chile, por su futuro bajo su mandato, por la continuidad de las instituciones chilenas en aras del bien de los chilenos, pero también en aras del bien de esta región, de esta querida región, de este querido continente, Sudamérica, las Américas, Hispanoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica, cualquier denominación”, afirmó.

“Desde España -continuó el rey- me permito comprometer también nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro apoyo a todas las naciones miembros, pero particularmente hoy a Chile".

Felipe VI concluyó su brindis diciendo: "Sabe que nos tiene como amigos, trabajaremos muy codo con codo, muchas cuestiones y queremos brindar hoy por el bienestar del pueblo chileno, por la República de Chile, por el Presidente Kast, por la primera dama y por esa maravillosa familia que hemos conocido hoy”.

Kast, por su parte, invitó al rey español y al resto de presidentes que asistieron al almuerzo a visitar la Antártida, "el continente del futuro".

“En este Chile que hoy comienza un nuevo capítulo, queremos ser un socio confiable, un destino seguro para la inversión, para todos, no solamente para los amigos españoles, y un aliado firme en la defensa de los valores que nos son comunes, la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de empresa y la dignidad de las personas”, afirmó.

“Le hago la extensión a quienes quieran también, en representación de sus naciones, que podamos juntos ver cómo avanzamos en ese continente del futuro, que es responsabilidad de todos”, subrayó el ultraliberal chileno.

Kast, un abogado ultracatólico de 60 años, se convirtió hoy en el primer presidente pinochetista de Chile desde el fin de la dictadura del general golpista, Augusto Pinochet (1973-1989). EFE