Paula Echevarría cierra filas con David Bustamante ante la mayoría de edad de su hija Daniella

La proximidad del cumpleaños número dieciocho de Daniella Bustamante ha llevado a Paula Echevarría a expresar públicamente su postura sobre el respeto a la privacidad de su hija, afirmando que será la joven quien decida sobre su exposición pública a partir de ahora. De acuerdo con el reporte de CHANCE, la actriz dejó en claro que la mayoría de edad de Daniella marca el comienzo de una nueva etapa en la que la propia joven tendrá el control sobre su presencia en los medios y las redes sociales, respaldando así el mensaje previo de David Bustamante sobre la importancia de garantizar que Daniella pueda vivir esta transición con tranquilidad y discreción.

La noticia se produjo en el marco de la presentación de la nueva colección de lencería de Ysabel Mora, celebrada en el Cine Callao de Madrid, donde Paula Echevarría asumió el papel de embajadora. Con el apoyo de su pareja, Miguel Torres, presente entre los asistentes, la intérprete compartió su visión sobre la feminidad, la confianza que se adquiere con el tiempo y la importancia de sentirse a gusto con la propia imagen. Según consignó CHANCE, Echevarría reconoció su satisfacción con la oportunidad de representar a la marca y subrayó que ha aprendido a valorar nuevas perspectivas con el paso de los años.

Durante la entrevista, la actriz explicó que ahora toma decisiones atendiendo a sus propios deseos y necesidades, priorizando la comodidad y la autopercepción positiva, tanto en la elección de la lencería como en otros aspectos de su vida. Relató que la ropa interior reviste una importancia significativa para ella, en la medida en que contribuye a su bienestar y confianza diarios. “La comodidad para mí es lo que prima por encima de todo porque al final es la ropa que llevas pegada al cuerpo y es lo que tiene que ser más cómodo de todo lo que lleves puesto”, manifestó Echevarría, según publicó CHANCE.

Referido a quién suele adquirir su ropa interior, la actriz afirmó que ella misma se encarga, destacando el aspecto personal de estas elecciones, aunque invitó con un toque de humor a los “maridos de España” a regalar prendas de este tipo si así lo desean.

El medio CHANCE abordó también aspectos de su relación con Miguel Torres. Al consultarle sobre la posibilidad de una boda secreta, Paula Echevarría descartó esa idea y aclaró que el matrimonio no está en sus planes. Describió su dinámica de pareja, en la que ambos mantienen debates que a veces derivan en discusiones, algo que, de acuerdo con ella, es común en todas las relaciones humanas. “Él es muy fino, lo llama debatir... Estamos discutiendo con todas las de la ley, claro que sí”, expresó durante el evento, según detalló el medio.

En lo referente a su personalidad, la actriz se describió como alguien “muy rencorosa”, asociando esa característica a su signo zodiacal, aunque reconoció que suele ceder tras un tiempo. Profundizó en su vínculo familiar indicando que el debate y la discusión forman parte de su vida cotidiana, tanto con su pareja como con otros miembros de la familia, incluidas su hija y su madre.

En relación al tratamiento mediático de la inminente mayoría de edad de Daniella, CHANCE expuso la respuesta de Echevarría ante la consulta sobre el papel de su hija en el ámbito público. Paula Echevarría consideró que su hija nunca ha estado completamente fuera del foco mediático, aunque tampoco ha sido sobreexpuesta. “Creo que no la hemos tenido guardada en un cajón con cinco candados para que nadie la viera. O sea, creo que todo el mundo sabe quién es”, afirmó, añadiendo que en ocasiones ha posado junto a ella en eventos y en una revista, pero siempre garantizando una exposición que definió como justa y mínima.

La actriz insistió en que Daniella ha demostrado ser sensata y tener una visión clara sobre su vida, lo que Echevarría observa con satisfacción como madre. “Tiene la cabeza muy bien amueblada, las ideas muy claras, le importa bastante poco lo que la gente opine o deje de opinar y la verdad es que me gusta mucho cómo es”, declaró, según reportó CHANCE. Además, insistió en que, tras alcanzar la mayoría de edad, será la joven quien decida sobre su futuro, incluso si quiere desarrollar una carrera pública similar a la de sus padres.

Preguntada sobre las aspiraciones de Daniella para el futuro, la actriz prefirió no hablar en nombre de su hija, señalando que “es ya muy mayor para que yo hable de lo que ella quiere ser”, y dejando abierta la posibilidad de que la propia joven responda a estas cuestiones si lo desea en el momento oportuno.

Al tocar el tema de la vida personal de Daniella, como sus relaciones sentimentales, Paula Echevarría eludió el ofrecimiento de la entrevistadora para hablar sobre cómo sería como suegra y puntualizó que tanto su hija como el hijo de su pareja aún no presentan relaciones serias. Reiteró que prefiere mantener la distancia y permitir que Daniella gestione su vida personal a su manera.

Consultada acerca de si se planea celebrar de forma especial el cumpleaños número dieciocho de Daniella, la intérprete respondió que la decisión corresponde únicamente a su hija y reiteró el deseo de que sea ella quien decida qué aspectos de su vida serán públicos.

Este abordaje se enmarca en una etapa de cambios significativos para la familia, marcada por la colaboración entre ambos padres en la defensa de la privacidad de su hija. Tanto Paula Echevarría como David Bustamante han hecho llamados a la prensa y al público para resguardar la intimidad de Daniella en este proceso, según publicó CHANCE, haciendo énfasis en el derecho de la joven a elegir su propio camino.