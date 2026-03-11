Meta agiliza el desarrollo de chips para la IA: cuatro generaciones de aceleradores en dos años

La empresa liderada por Mark Zuckerberg ha señalado que los últimos avances en su línea de procesadores para inteligencia artificial han traído mejoras significativas, como un aumento de 4,5 veces en el ancho de banda de memoria HBM y una capacidad de cálculo que se incrementa veinticinco veces desde el modelo MTIA 300 hasta el MTIA 500. Según informó el medio que publicó la información original, estos desarrollos forman parte de una estrategia para responder a las demandas cada vez más exigentes de entrenar y ejecutar modelos de IA complejos, evitando que la tecnología se quede obsoleta poco después de salir al mercado.

De acuerdo con la noticia dada a conocer, Meta ha trabajado de manera estrecha con Broadcom durante los últimos dos años para desarrollar y lanzar cuatro generaciones de sus aceleradores Meta Training and Inference Accelerator (MTIA): los modelos 300, 400, 450 y 500. Como detalla el medio, estos chips ya se encuentran implementados o tienen programada su entrada en funcionamiento para los años 2026 o 2027. Las dos primeras generaciones, los MTIA 300 y 400, debutaron en 2023 y 2024 respectivamente, con el objetivo de fortalecer la infraestructura necesaria para procesar enormes volúmenes de datos relacionados con inteligencia artificial, enfocándose especialmente en aplicaciones de IA generativa.

Meta ha comunicado, tal como consignó el medio fuente, que estos aceleradores constituyen un pilar dentro de su infraestructura, cubriendo desde tareas de inferencia en clasificación y sistemas de recomendación (Recommender & Ranking, R&R), hasta el entrenamiento de dichos modelos y cargas de trabajo generales asociadas a IA generativa (GenAI). Los procesadores han sido optimizados con diseños que priorizan la eficiencia y la flexibilidad, aspectos clave para manejar la evolución constante en el ámbito de la IA.

El enfoque seguido por Meta, según reportó el medio original, se fundamenta en un ciclo de desarrollo acelerado mediante un método iterativo. Cada generación de sus chips MTIA toma como base los progresos logrados en la anterior, incorporando un diseño modular conocido como arquitectura 'multichiplet' y un proceso de codiseño verticalmente integrado. Este planteamiento garantiza la compatibilidad del hardware a nivel de sistemas mientras facilita mejoras graduales en rendimiento y funcionalidad a lo largo de los diferentes modelos.

Como parte del avance técnico, la compañía detalló que las modificaciones desde la versión MTIA 300 hasta la MTIA 500 han permitido cuadruplicar con creces el ancho de banda de memoria, pasando de 6,1 terabytes por segundo a 27,6 terabytes por segundo. Además, la potencia de cómputo medida en operaciones de coma flotante por segundo (FLOPS) muestra un salto de 25 veces entre ambos modelos, lo cual representa un incremento relevante en la capacidad de procesamiento orientado a aplicaciones de IA avanzadas.

El medio también señaló que estas mejoras responden a una necesidad creciente en la industria tecnológica: la integración de hardware capaz de evolucionar al ritmo de los algoritmos y modelos de IA, cuya complejidad y tamaño no deja de aumentar. Este ritmo de mejora se plasma en la promesa de Meta de mantener compatibilidad entre generaciones de aceleradores, lo que permite a la compañía adaptar rápidamente sus sistemas según los requerimientos emergentes del sector.

Las declaraciones publicadas en el blog oficial de inteligencia artificial de Meta refuerzan este compromiso con la innovación basada en ciclos rápidos de industrialización del silicio. En dichos comunicados, la empresa subraya que el diseño iterativo y modular facilita tanto la transición rápida entre generaciones de chips como la integración de nuevas funciones conforme evolucionan las necesidades de los modelos de inteligencia artificial y las aplicaciones asociadas.

Con la implementación de las generaciones futuras, prevista para los próximos años, la colaboración entre Meta y Broadcom se mantiene orientada a mejorar la infraestructura tecnológica necesaria para afrontar los retos que plantea la inteligencia artificial generativa. El medio fuente indicó que estos desarrollos representan un paso adelante para asegurar que las plataformas de Meta dispongan del soporte computacional y la flexibilidad adecuados para operar con volúmenes crecientes de datos y algoritmos que demandan soluciones tanto para la inferencia como para el entrenamiento eficiente.

El despliegue progresivo de los MTIA 300, 400, 450 y 500 busca así posicionar a Meta en la vanguardia del hardware especializado en IA, permitiéndole responder con menores tiempos de desarrollo y mayor capacidad de respuesta ante la aparición constante de nuevas aplicaciones y enfoques dentro del ecosistema de inteligencia artificial.