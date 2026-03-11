Japón, ante el debate de impulsar la energía nuclear en el aniversario del accidente de Fukushima

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha prometido este miércoles "aprender de los errores" derivados del desastre nuclear que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 en la prefectura de Fukushima, una de las más afectadas por el terremoto y posterior tsunami que golpeó la costa japones.

A pesar de que su Gobierno apuesta por acelerar el uso de energía nuclear y apuesta por reanudar el funcionamiento de varios de los reactores con los que cuenta el país, Takaichi ha asistido al acto de conmemoración por el 15º aniversario del accidente nuclear y ha aclarado que aquella tragedia "privó a mucha gente de sus vidas".

"Vamos a garantizar que las lecciones aprendidas de estos inmensos sacrificios sirvan para algo y que no sean olvidados. Queremos que se pasen a las futuras generaciones", ha afirmado la política ultraconservadora durante el acto en recuerdo a las víctimas del potente seísmo de magnitud 9 en la escala Richter, que dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos y provocó el peor desastre nuclear de la historia del país asiático.

Takaichi ha afirmado que, "aprovechando la experiencia adquirida tras el terremoto y el tsunami, el Gobierno acelerará los preparativos contra desastres naturales a gran escala". Para ello, se establecerán un centro de mando encargado de todos los asuntos relacionados con desastres, "desde la preparación hasta la prevención y la reconstrucción", según informaciones del diario 'The Japan Times'.

A pesar de que han pasado 15 años, las autoridades siguen dando por desaparecidas a más de 2.500 personas en seis prefecturas del país, mientras que familiares y allegados siguen tratando de localizarlas. Así, los presentes han guardado un minuto de silencio a las 15.46 horas (hora en la que se produjo el terremoto). Del total de desaparecidos, 19.673 son de Fukushima, 846 de la prefectura de Miyagi y 529 de Iwate, tal y como indican los datos del Gobierno japonés.

Takaichi ha hecho hincapié en que se tomarán todas las medidas necesarias para "lograr la recuperación completa de la región de cara a los próximos cinco años". El suceso dejó más de un millón de viviendas dañadas o destruidas, además de colegios y otras infraestructuras.