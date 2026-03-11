Irán rechaza las nuevas sanciones anunciadas por la UE por "ilegales" e "inmorales"

Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, señaló que la Unión Europea, al aprobar sanciones contra funcionarios y entidades iraníes, está participando en lo que describió como una “complicidad activa” en violaciones al derecho internacional y crímenes graves. Según publicó Europa Press, Baqaei transmitió estos mensajes a través de sus redes sociales, subrayando la postura de Teherán ante las medidas adoptadas por el bloque europeo en respuesta a la situación interna y exterior de Irán. En ese contexto, la principal noticia es el rechazo explícito de Irán frente a las nuevas sanciones europeas, calificándolas de “ilegales” e “inmorales”, en medio de una creciente tensión diplomática con Bruselas, Washington y Tel Aviv.

De acuerdo con la información de Europa Press, las autoridades iraníes afirmaron que la decisión de los veintisiete miembros de la Unión Europea tiene como objetivo castigar la “defensa legítima” de Irán frente al ataque militar que, según su versión, lanzaron Estados Unidos e Israel contra el país. Baqaei argumentó que esta postura europea pretende sancionar a su país por ejercer el derecho inherente a la defensa propia, amparado por el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

El portavoz iraní reiteró que Irán resiste ante lo que describió como “la agresión brutal e ilegal” de Estados Unidos y el “régimen israelí”, y criticó de forma directa a la Unión Europea acusándola de suministrar armas, apoyo y respaldo a las personas y gobiernos responsables de las acciones recientes contra su país. Según relató el medio Europa Press, Baqaei sostuvo que Bruselas habilita a quienes calificó como “agresores genocidas”.

En la jornada de este miércoles, representantes de los estados miembros de la Unión Europea se reunieron a nivel de embajadores y cerraron un acuerdo para aplicar nuevas sanciones dirigidas contra 19 personas y entidades vinculadas con el régimen iraní. Europa Press detalló que estas sanciones se fundamentan en la implicación de estos responsables en lo que la UE considera “graves violaciones” de Derechos Humanos en Irán. De este modo, el bloque europeo buscó enviar un mensaje claro a Teherán: el futuro de la nación, según el mensaje político de la UE, no puede erigirse sobre la base de la represión.

Fuentes diplomáticas citadas por Europa Press indicaron que la decisión de la UE se inscribe en la estrategia del bloque de presionar a Irán en temas relacionados tanto con la situación de los derechos humanos como con su comportamiento en el escenario internacional, especialmente tras los acontecimientos recientes que involucraron acciones militares y tensiones en la región.

El comunicado y las declaraciones de Baqaei llegan en un ambiente marcado por enfrentamientos dialécticos y medidas punitivas que involucran no solo a Irán, sino también a actores internacionales como Estados Unidos e Israel. Según publicó Europa Press, Teherán acusa a la Unión Europea de protagonizar una política de doble rasero, ya que a su juicio el bloque apoya a quienes considera responsables de agresiones y crímenes atroces, mientras sanciona a su país por responder militarmente.

El gobierno iraní sostiene que las acciones europeas se suman a una tendencia creciente de sanciones internacionales que, en su opinión, buscan debilitar la soberanía y la capacidad de defensa nacional de Irán. Como parte de su reacción, las autoridades persas afirman que continuarán defendiendo aquello que consideran su legítimo derecho, amparándose en sus obligaciones y prerrogativas dentro del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.

Por su parte, la Unión Europea ha insistido en que las sanciones obedecen a la preocupación por las condiciones de los derechos humanos y responden a los informes reiterados de represión interna en Irán. Según consignó Europa Press, el bloque ha endurecido en los últimos años sus acciones frente a Teherán, dentro de una pauta diplomática de presión orientada tanto a cuestiones internas iraníes como al papel de la república islámica en la región.

Las decisiones tomadas este miércoles, que afectan a individuos y organizaciones asociadas al gobierno de Irán, amplían la lista de personas restringidas por la Unión Europea en virtud de su régimen de sanciones. Estas medidas incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje dentro del territorio europeo, según especificó Europa Press.

El cruce de declaraciones y acciones ocurre tras una serie de recientes ataques regionales en los que Irán y sus adversarios han intercambiado acusaciones y denuncias sobre la autoría y las consecuencias de dichos acontecimientos. En ese contexto, la política de sanciones de la UE representa tanto un reproche contra el gobierno de Teherán como un intento de influir en las dinámicas políticas y de seguridad de Oriente Medio, tal como describió Europa Press en su cobertura.

A través de sus portavoces, la diplomacia iraní ha ratificado que responderá políticamente a las medidas de Bruselas, al tiempo que insiste en la ilegitimidad de las sanciones desde la perspectiva del derecho internacional. Para el gobierno de Teherán, el respaldo europeo a Estados Unidos e Israel constituye una afrenta directa a sus intereses nacionales y una amenaza a la estabilidad regional, postura reflejada en las declaraciones publicadas por Europa Press.