Igualdad investiga como caso de violencia de género la muerte de tres mujeres en el incendio de Miranda de Ebro

El incendio en una vivienda del centro de Miranda de Ebro, que resultó en la muerte de tres mujeres y dejó heridas a otras cuatro personas, entre ellas dos menores de 11 y 7 años, está siendo investigado como un presunto caso de violencia de género por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. El incendio, que según las primeras investigaciones fue provocado, ocurrió la noche del martes en una vivienda ubicada en la calle Fuente. El autor de los hechos se entregó posteriormente a la policía, informó Europa Press.

El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, dio a conocer que la ministra mantuvo comunicaciones tanto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como con la alcaldesa de la localidad, Aitana Hernando, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, tras tener conocimiento del suceso. De acuerdo con Europa Press, Redondo expresó sus condolencias y solidaridad hacia las familias de las víctimas y de las personas heridas y comunicó la disposición del ministerio para prestar cualquier apoyo necesario.

Este siniestro tiene lugar en un contexto donde, según las estadísticas oficiales del propio Ministerio de Igualdad, en lo que va de año se han registrado diez casos de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. De estos diez casos, cinco víctimas habían presentado previamente una denuncia, y en tres situaciones se había producido el quebrantamiento de órdenes de alejamiento dictadas contra los agresores, reportó Europa Press.

Los datos aportados apuntan a que el incendio en Miranda de Ebro podría sumarse a las cifras de violencia machista que gestionan las autoridades nacionales y autonómicas. Europa Press detalló que las investigaciones iniciales sostienen que el fuego fue intencionado, lo que refuerza la hipótesis de un posible crimen de violencia de género.

El caso ha provocado una reacción inmediata tanto a nivel nacional como local, generando manifestaciones de apoyo institucional a quienes resultaron afectados directamente, y reavivando el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección en casos de violencia machista, según comunicó Europa Press. La coordinación entre los diferentes estamentos gubernamentales se evidenció en los contactos mantenidos por la ministra de Igualdad con las autoridades competentes en seguridad pública y gobierno local.

A medida que avanzan las diligencias policiales y judiciales, las autoridades han subrayado la importancia de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, indicó Europa Press. Entre los heridos se encuentran dos menores, cuya situación sanitaria y el acompañamiento institucional han sido también motivo de atención en el seguimiento del caso.

El hecho de que el sospechoso optara por entregarse posteriormente refuerza el trabajo policial respecto a la obtención de pruebas y el desarrollo de la investigación, orientada a obtener una visión completa de las circunstancias que llevaron al incendio, consignó Europa Press.

El Ministerio de Igualdad mantiene actualizada la estadística de feminicidios y casos de violencia de género registrados en el país, observando la evolución tanto en número de denuncias como en la activación de medidas de protección y posibles incumplimientos. Con el caso de Miranda de Ebro, se plantea la revisión y el perfeccionamiento continuo de los protocolos de detección y prevención, así como la cooperación entre los órganos responsables de la atención a víctimas en los distintos niveles de la administración.

El suceso ocurre en una zona céntrica de la localidad, lo que ha derivado en la intervención de servicios de emergencias y cuerpos de seguridad, que trabajan en la atención a los heridos y en la recogida de evidencias en el lugar. Europa Press indicó que la evolución de los acontecimientos y las actuaciones posteriores de la administración pública están sujetas tanto a la investigación policial como a las valoraciones del juzgado encargado del expediente.

Familias de las víctimas y los heridos han recibido mensajes de pésame por parte de las autoridades centrales y locales, mientras los equipos del Ministerio de Igualdad reiteran la disponibilidad de recursos institucionales para hacer frente a los efectos del acontecimiento, informó Europa Press.