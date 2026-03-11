Identificados doce desaparecidos durante la dictadura argentina en un antiguo centro clandestino en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene programado para el año 2026 continuar con las tareas de prospección y excavación en la zona denominada Loma del Torito, situada cerca de La Calera, Córdoba, con el propósito de finalizar el proceso de recuperación de restos humanos asociados a la última dictadura militar. La decisión se vincula directamente al hallazgo e identificación reciente de restos óseos pertenecientes a doce personas que permanecieron detenidas y desaparecidas en ese contexto. Los procedimientos avanzarán en la medida en que se obtenga la colaboración de organismos judiciales y de medicina forense, tal como lo confirmaron las autoridades forenses y judiciales involucradas en el caso.

Según publicó el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, comunicó la obtención de resultados tras el minucioso análisis antropológico y genético realizado por el EAAF sobre restos óseos recuperados en la Guarnición Militar La Calera, una instalación ubicada en el centro del país. Estos restos pertenecen a víctimas que estuvieron privadas de su libertad en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio conocido como 'La Perla', uno de los principales espacios de represión operados durante la dictadura cívico militar argentina entre 1976 y 1983.

El medio detalló que el EAAF envió un comunicado en el que precisó que la información referente a las identidades de las personas reconocidas sólo será ampliada por el tribunal luego de que los familiares de las víctimas reciban la notificación formal de los resultados obtenidos. "Una vez finalizadas las notificaciones, el tribunal brindará mayor información sobre la identidad de aquellas personas identificadas en esta instancia, contando para ello con el consentimiento de las familias involucradas", añadió el equipo forense, según consignó la agencia.

Las excavaciones, reportó el EAAF, se desarrollaron durante el año 2025 y contaron con la cooperación del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba. Los trabajos realizaron la localización y el rescate de fragmentos óseos humanos, los cuales se hallaron en estado "aislado y mezclado" en dos sectores de la Loma del Torito, dentro de la zona de La Calera. La naturaleza en la que se encontraron estos restos refleja las condiciones bajo las cuales se intentaron ocultar pruebas de los crímenes cometidos en el periodo señalado.

'La Perla' funcionó como un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio hasta su cierre, ocurrido en 1978, recordaron las fuentes consultadas por el medio. Entre los años 1976 y 1983, la instalación fue sitio de detención de entre 2.200 y 2.500 personas, de acuerdo con las estimaciones oficiales de la administración argentina. Aún se desconoce el destino de muchos de los detenidos desaparecidos.

El EAAF destacó en su balance que, a partir de estos procedimientos, se lograron utilizar herramientas de análisis genético y antropológico que permitieron confirmar la identidad de los restos hallados, resultado considerado fundamental en el acceso de las familias a la información sobre sus seres queridos. Las notificaciones familiares se instrumentan bajo la supervisión del Juzgado Federal, que también regula la divulgación pública de los datos, siguiendo los protocolos de consentimiento establecidos.

De acuerdo con los informes facilitados por el medio y los especialistas intervinientes, el proceso de búsqueda y recuperación en la zona continuará hasta agotar todas las posibilidades de hallar nuevos elementos que contribuyan al esclarecimiento de los casos pendientes y al reconocimiento de más víctimas entre quienes permanecieron privados de su libertad en ese sitio. Las operaciones de campo, métodos aplicados y coordinación entre entidades forenses y judiciales configuran un marco de actuación que permitirá extender la búsqueda en los próximos meses en diferentes sectores de la jurisdicción.

La identificación de estos doce desaparecidos representa un avance en la investigación sobre los crímenes perpetrados en 'La Perla' y proporciona nuevas pistas para las causas judiciales aún abiertas en la provincia de Córdoba, reportó el Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, revelaron que las familias tendrán acceso prioritario a los datos de identificación, con la finalidad de garantizar el derecho a la verdad y el debido proceso en el tratamiento de la información correspondiente.

Según las estimaciones y registros al momento del cierre de 'La Perla', un gran número de víctimas de desaparición forzada continúa en calidad de desaparecidas, por lo que la identificación anunciada se encuadra dentro de los esfuerzos institucionales para recuperar la memoria de los hechos. El procedimiento evidenció la necesidad de recabar, analizar y procesar todos los restos recuperados bajo estándares internacionales de ciencias forenses, mencionaron fuentes del EAAF y el Instituto de Medicina Forense.

A la espera de la culminación de la nueva etapa de estudios y prospección prevista para 2026, el EAAF y el Poder Judicial de Córdoba mantienen la coordinación de acciones tendientes a ampliar la búsqueda, localizar más restos y aportar elementos a la causa judicial que estudia las desapariciones en el centro del país. Las notificaciones a los familiares y la posible publicación de identidades quedarán sujetas a los tiempos del procedimiento judicial y al consentimiento de las partes afectadas, reiteraron los portavoces del equipo forense responsables de las actuales investigaciones.