Francia triplica la ayuda enviada a Líbano en plena oleada de ataques por parte de Israel

La decisión del presidente libanés Joseph Aoun de solicitar a Emmanuel Macron una intervención para detener ataques sobre zonas del sur de Beirut se produjo tras los recientes avisos de evacuación por parte del Ejército israelí y en medio de los temores por posibles nuevos asaltos contra la capital. En respuesta a este escenario, según informó TF1, el gobierno francés incrementó de forma significativa su provisión de ayuda humanitaria a Líbano.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, detalló ante la cadena TF1 que, con el aumento anunciado, el volumen de asistencia que Francia hará llegar esta semana ascenderá a 60 toneladas. Entre los suministros incluidos en este envío se cuentan kits de saneamiento, productos de higiene, mantas, lámparas y unidades médicas móviles, los cuales estarán destinados a la población libanesa en un contexto de agravamiento del conflicto armado en la región. De acuerdo con TF1, la medida tiene lugar en un momento de nuevas oleadas de ataques israelíes contra Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá, acción que el grupo chií presentó como represalia tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Según publicó el medio francés, los ataques de Israel este miércoles se centraron en el sur de Beirut, con bombardeos dirigidos a lo que las autoridades israelíes describieron como “sedes terroristas” y depósitos de armamento atribuibles a Hezbolá. Hasta el momento, no se cuentan con cifras oficiales de víctimas ni informes detallados sobre daños materiales derivados de estos incidentes recientes.

El propio presidente Joseph Aoun solicitó públicamente a Emmanuel Macron que utilice su influencia para impulsar un alto el fuego en el menor plazo posible, tras expresar preocupación por la seguridad de los barrios sur de Beirut y por el bienestar de la población civil. Esta petición llega en un contexto en el que, según TF1, las fuerzas armadas israelíes habían emitido previamente requerimientos de evacuación antes de realizar ataques en esas áreas.

Durante los meses previos, según consignó TF1, Israel ha realizado numerosos bombardeos en territorio libanés, argumentando que sus operaciones se dirigen contra actividades y posiciones militares de Hezbolá. Aunque el gobierno israelí sostiene que estos ataques no contravienen el alto el fuego pactado en noviembre de 2024, tanto las autoridades libanesas como el propio Hezbolá han rechazado esta interpretación y denuncian la continuidad de los bombardeos, postura que ha recibido también el respaldo crítico de Naciones Unidas.

El mencionado alto el fuego preveía la retirada de las fuerzas de ambas partes del sur de Líbano, con el objetivo de disminuir la tensión en la frontera entre ambos países. No obstante, TF1 reportó que el Ejército israelí mantiene actualmente cinco puestos operativos en territorio libanés, una situación por la que tanto el gobierno de Beirut como Hezbolá reclaman el retiro inmediato de las tropas extranjeras.

En este contexto de tensiones, el envío de 60 toneladas de ayuda francesa busca paliar las necesidades más urgentes de la población libanesa. El paquete incluye recursos médicos y artículos esenciales para mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad de comunidades que enfrentan desplazamientos y pérdidas materiales a causa de la escalada militar. De esta manera, Francia incrementa de manera relevante su papel en los esfuerzos internacionales para atenuar los efectos humanitarios del conflicto en la región, en respuesta directa a los llamados de las autoridades libanesas.

TF1 subrayó que el diálogo diplomático para frenar la violencia sigue siendo prioritario para las autoridades de ambos países, mientras la situación humanitaria se complica con cada nuevo episodio de enfrentamientos en territorio libanés.