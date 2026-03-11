Detenida una persona tras embestir su vehículo contra una zona de seguridad de la Casa Blanca

Una persona ha sido detenida este miércoles por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos después de que haya embestido el vehículo que conducía contra una zona de seguridad de la Casa Blanca, un incidente que ha obligado a cerrar el perímetro de la sede presidencial de Estados Unidos, en Washington DC.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Gugliemi, ha confirmado el arresto del conductor en declaraciones a la cadena de televisión CBS, después de que agentes del cuerpo hayan estado "investigando un vehículo sospechoso".

El suceso, que no ha dejado heridos, ha tenido lugar poco antes de las 6.30 horas (hora local) en Lafayette Square, justo al norte de la Casa Blanca, donde se han cerrado de manera temporal "varias entradas y calles mientras los agentes realizan su trabajo", ha indicado Gugliemi, sin dar más detalles.

En octubre del pasado año, otra persona fue detenida por empotrar su automóvil contra una "puerta para vehículos del Servicio Secreto", un hecho que tampoco se saldó con víctimas. Durante los últimos años se han registrado incidentes similares, incluido uno en mayo de 2023 en el que el conductor empotró un camión contra una de las puertas y afirmó a las autoridades tras ser detenido que su intención era asesinar al entonces presidente, el demócrata Joe Biden.