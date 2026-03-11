De Guindos dice que la solvencia de la banca es "una de las pocas ventajas diferenciales" de Europa

Entre los obstáculos que dificultan la inversión y el crecimiento en el continente europeo destaca la ausencia de grandes compañías tecnológicas que lideren sectores clave como la computación en la nube, la inteligencia artificial o los medios de pago. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, remarcó esta limitación durante un acto organizado por Deloitte y el diario ABC, en el que abordó los riesgos y retos actuales que enfrenta el sistema financiero europeo, según informó ABC.

Durante su intervención, De Guindos señaló que la solidez de la banca europea constituye hoy "una de las pocas ventajas diferenciales del continente", lo que ha permitido que no se hayan registrado recientemente "accidentes importantes" en el ámbito bancario, a diferencia de los problemas experimentados por entidades financieras en Estados Unidos o en el caso de Credit Suisse en Suiza, tal como publicó ABC. El vicepresidente del BCE subrayó que esta capacidad de solvencia ha sido clave para mantener la estabilidad financiera en Europa pese a la incertidumbre global.

Al ser consultado sobre el impacto del conflicto en Oriente Próximo en el sistema financiero, De Guindos identificó dos variables principales: el aumento de la incertidumbre generado por la guerra y la reacción de los mercados. Según detalló ABC, el vicepresidente explicó que la volatilidad impacta de forma directa en los parámetros de crecimiento y de inflación, dificultando las previsiones económicas en el continente europeo. El análisis de la situación, sostuvo, requiere apoyarse en herramientas de análisis de sensibilidad y escenarios alternativos, dado que el resultado final dependerá tanto de la duración como de la intensidad del conflicto.

El medio ABC reportó que De Guindos reconoció la aparición de una perturbación de oferta que puede lastrar el crecimiento económico y ejercer presión sobre el coste de vida en Europa. También advirtió que los movimientos del mercado pueden exacerbar esta situación, "ampliando el 'shock' y derivando en una coyuntura económica mucho más tensa". Explicó que, hasta la irrupción del conflicto, los mercados se encontraban en un ciclo favorable, marcado por expectativas de crecimiento, apalancamiento elevado y baja liquidez. Sin embargo, la guerra podría provocar que la necesaria corrección en los mercados resulte mucho más contundente.

En relación con la liquidez, De Guindos afirmó que en la actualidad no se observan problemas ni en el mercado de renta variable, ni en el de renta fija ni en las divisas. No obstante, precisó que la falta de liquidez puede convertirse en una de las principales vulnerabilidades del sistema y que existe "un potencial a analizar", añadió el medio ABC.

Frente a posibles cambios en la política monetaria europea, De Guindos instó a mantener la "cabeza fría". Según consignó ABC, el vicepresidente del BCE considera necesario evitar decisiones precipitadas ante la volatilidad derivada de la actual situación internacional.

Al analizar el contexto geopolítico, De Guindos definió la defensa como la principal prioridad del continente europeo y recordó la importancia de no perder de vista el conflicto en Ucrania. Sostuvo que la amenaza a la integridad y los valores europeos proviene de Rusia y añadió: "Ya no podemos confiar tanto en el amigo americano como hemos hecho desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

En cuanto al proceso de integración, De Guindos defendió la necesidad de avanzar hacia una mayor convergencia de los mercados de bienes y servicios en la Unión Europea. Sin embargo, reconoció lo complicado de este objetivo debido al auge de fuerzas políticas que no favorecen un mayor avance europeo y promueven una vuelta a la autonomía nacional. Según ha expuesto, la composición actual del Parlamento Europeo refleja la diversidad de opiniones respecto al futuro del continente, lo que dificulta el consenso para impulsar nuevos proyectos integradores.

Sobre la fuga de capitales, De Guindos atribuyó la limitación de la inversión a la falta de proyectos atractivos, y no a la ausencia de mecanismos de financiación. Según sostuvo, la carencia de empresas líderes europeas en sectores estratégicos como la computación en la nube, la inteligencia artificial o los sistemas de pago electrónico constituye un desafío para la atracción de inversiones, según reportó ABC.

Respecto a la inteligencia artificial, el vicepresidente del BCE expresó que Europa se encuentra en una fase inicial de desarrollo en esta materia, aunque observó que su implementación avanza de manera notable entre las grandes empresas. No obstante, señaló que existen dificultades vinculadas a la escasez de personal formado en la aplicación de estas tecnologías, lo que genera auténticos "cuellos de botella" en su expansión.

En sus declaraciones recogidas por ABC, De Guindos estableció una comparación sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la productividad, manifestando que "la producción que genera el uso de la IA es como el colesterol; la hay buena y mala. La buena es la que alimenta la capacidad productiva y la mala la que limita el empleo, esta segunda hay que blindarla".

Finalmente, De Guindos delineó que el escenario de incertidumbre global, la volatilidad de los mercados y los desafíos internos, como la integración y la innovación tecnológica, exigen que Europa refuerce sus mecanismos de resiliencia y mantenga la transparencia y solidez de su sistema bancario como pilar fundamental, según difundió ABC.