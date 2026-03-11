Cuarto heridos en ataque iraní con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái

Redacción Internacional, 11 mar (EFE).- Tres personas resultaron heridas este miércoles en ataque con dos drones iraníes en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, uno de los más transitados del mundo, y que ha sido blanco de ataques iraníes similares en los últimos días, informó el Gobierno dubaití.

"Las autoridades confirmaron que dos drones se estrellaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), causando heridas leves a dos personas de nacionalidad ghanesa y una de nacionalidad bangladesí, y heridas moderadas a una persona de nacionalidad india", dijo la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado en X.

El Dubai Media Office también aseguró que el tráfico aéreo en el aeropuerto "continúa con normalidad" y no ha sido afectado por los nuevos ataques en las inmediaciones del aeródromo.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), en especial Dubái, la capital comercial del país, así como Arabia Saudí, Catar, Kuwait y Baréin, han sido blanco de numerosos ataques con drones y misiles iraníes desde el inicio, a finales de febrero, de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra el país persa y la respuesta iraní.

El aeropuerto de Dubai fue una de las primeras instalaciones atacadas por Irán en EAU el pasado 28 de febrero, lo que obligó a suspender las operaciones durante algún tiempo.

Irán afirma que con sus misiles y drones ataca bases militares e intereses estadounidenses en sus vecinos árabes, todos aliados de Washington, mientras que los Estados atacados aseguran que interceptan casi a diario proyectiles lanzados contra bases áreas e instalaciones civiles y económicas, sobre todo refinerías y campos petroleros. EFE