Borrell responde a Von der Leyen que la "expiración" del Derecho Internacional no se puede decretar en un discurso

Las declaraciones de Josep Borrell aparecieron luego de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, provocara controversia al expresar dudas sobre la solidez del sistema internacional de reglas como pilar único para salvaguardar los intereses de la Unión Europea. Según informó Europa Press, el ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior subrayó desde sus cuentas en redes sociales que la vigencia del Derecho Internacional no puede decidirse de manera unilateral ni anularse mediante un discurso.

De acuerdo con Europa Press, Borrell destacó que el Derecho Internacional, el cual incluye expresamente la prohibición del uso de la fuerza en la resolución de conflictos internacionales, constituye un elemento clave y obligatorio en los Tratados de la Unión Europea. Sobre este punto, recordó en su mensaje que las instituciones de la UE deben actuar conforme a las competencias asignadas en los tratados, mensaje que alude a Von der Leyen, quien no dirige la política exterior, función que ocupa actualmente la Alta Representante Kaja Kallas.

Las observaciones de Borrell surgieron dos días después de que Von der Leyen, durante la conferencia anual de embajadores de la UE celebrada en Bruselas, aseveró que la Unión Europea "ya no puede confiar" exclusivamente en el sistema internacional basado en normas como método para proteger sus intereses frente a amenazas externas. Europa Press consignó que la presidenta de la Comisión Europea sugirió ante los representantes diplomáticos que era legítimo preguntarse si el marco legal global funcionaba más como apoyo u obstáculo para la credibilidad y el peso geopolítico del bloque comunitario.

El discurso de Von der Leyen, reportó Europa Press, originó respuestas inmediatas tanto en Bruselas como en varios países miembros. Entre quienes se distanciaron de la postura de la titular de la Comisión se encontró António Costa, presidente del Consejo Europeo, quien insistió, en palabras recogidas por Europa Press, en la necesidad de "garantizar que el mundo siga basado en reglas", en clara oposición al planteamiento expresado previamente por la presidenta de la Comisión.

Europa Press detalló que después de la polémica mediática e institucional, Von der Leyen intentó precisar el alcance de sus palabras durante un pleno del Parlamento Europeo. Frente a esta coyuntura, la presidenta comunitaria reiteró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios fundamentales consagrados en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional. Con esta matización, Von der Leyen reconoció el peso jurídico y político de las normas internacionales para la legitimidad de la acción exterior europea.

En los mensajes difundidos, Borrell recalcó la importancia de que las instituciones comunitarias se ciñan a las competencias previstas en los tratados de la Unión Europea. Según publicó Europa Press, Borrell no mencionó de forma directa a Von der Leyen, pero sus declaraciones fueron interpretadas como una crítica hacia la presidenta de la Comisión, dado que la política exterior corresponde estatutariamente a la figura de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, función que actualmente desempeña Kaja Kallas.

El debate interno sobre el rol de las normas internacionales y el reparto de competencias institucionales al interior de la Unión Europea puso sobre la mesa las tensiones existentes entre los diferentes órganos que participan en la conformación de la respuesta exterior del bloque. Europa Press reportó que el intercambio de declaraciones y matizaciones ha generado un intenso debate sobre cómo la Unión Europea debe posicionarse en el escenario internacional y sobre la capacidad de sus líderes para articular una política exterior cohesionada y basada en el respeto a la legalidad internacional.

Según detalló Europa Press, la referencia de Von der Leyen a la credibilidad y la eficacia del sistema regulado por normas internacionales abre interrogantes sobre la postura futura del bloque frente a desafíos globales y amenazas geopolíticas. A este contexto se añade el llamado de Borrell y otros líderes europeos a proteger el marco legal vigente, subrayando la función esencial del Derecho Internacional para la estabilidad de las relaciones internacionales y la política exterior comunitaria.