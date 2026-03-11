Aumentan por encima de 30 los muertos en los últimos ataques israelíes contra el sur de Líbano

Al menos 33 personas han muerto y varias decenas han resultado heridas en ataques israelíes perpetrados a lo largo de la madrugada de este miércoles en varios puntos del sur de Líbano, según el último balance del Ministerio de Sanidad del país árabe.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la ciudad de Tamnin al Tahta, en la región oriental de Becá, donde siete personas han perdido la vida y otras 18 han resultado heridas, de acuerdo con las informaciones dadas a conocer por el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

Las autoridades sanitarias del país han informado también de otro muerto y dos heridos en la localidad de Zelaya, en esta misma región oriental, muy próxima a los Altos del Golán.

En la ciudad sureña de Nabatiye, ha muerto otra persona. También se han registrado otros tres fallecidos en la localidad próxima de Charqiyé y un paramédico ha muerto en un ataque aéreo contra Kfar Tebnit.

Otras tres personas han perdido la vida a primera hora de la mañana cuando viajaban en un vehículo durante un bombardeo con drones contra la ciudad de Bint Jbeil, según ha comunicado NNA.

En la localidad de Al Shababiya, en el distrito de Tiro, muy próximo a la frontera con Israel, han muerto siete personas y otras once han resultado heridas, según la información del Ministerio de Salud libanés.

También en el distrito de Tiro, en la ciudad de Qana han fallecido otros cinco civiles durante la noche. A su vez, la cartera de Salud ha lamentado la muerte de una persona en otro ataque en la zona de Al Housh, igualmente en el área de Tiro, donde también han resultado heridas ocho personas.

TRES SANITARIOS MUERTOS EN UN DÍA

Otros dos bombardeos en la ciudad de Hanawiya han provocado la muerte de dos civiles y un sanitario, que fallecieron cuando las fuerzas israelíes lanzaron un segundo ataque en el mismo punto donde el paramédico atendía a estas dos personas, que habían resultado heridas en un primer bombardeo.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha condenado los "repetidos" ataques contra profesionales de la salud, mientras realizan su labor humanitaria.

También ha informado este miércoles de la muerte de un sanitario de la Cruz Roja libanesa que ayer fue herido cuando las fuerzas israelíes atacaron la ambulancia en la que viajaba con un compañero durante una misión de rescate en la ciudad de Majdal Zoun, "el primer ataque de este tipo contra la Cruz Roja desde octubre de 2023", ha asegurado el Ministerio.

Por su parte, la Cruz Roja libanesa ha emitido un comunicado en redes en el que ha lamentado "profundamente" esta muerte, a la vez que ha recordado que los equipos médicos "no son objetivos militares" y deben ser protegidos "de acuerdo al derecho humanitario".