Álvaro Castillejo rompe su silencio tras su separación de Cristina Fernández: "Somos familia"

El futuro de la relación entre Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, padres de un hijo de 15 meses, continúa sin definirse, según palabras del propio Castillejo quien expresó que "la vida es muy larga" y que "nunca se sabe" sobre la posibilidad de una reconciliación. Esta declaración, realizada casi un mes después de que trascendiera la noticia de su separación tras tres años de matrimonio, introduce una perspectiva de apertura ante el futuro de su vínculo, en contraste con la firmeza habitual que suelen mostrar otros protagonistas de rupturas mediáticas.

Según consignó Europa Press, Álvaro Castillejo, empresario reconocido y sobrino de Isabel Preysler, ofreció declaraciones exclusivas en las cuales abordó por primera vez públicamente la situación con la comunicadora Cristina Fernández. El empresario reconoció que atraviesa “un momento complicado a nivel personal”, aunque remarcó que está afrontando bien la ruptura. Castillejo aludió a la dificultad que conllevan las separaciones, sobre todo tras mantener durante varios años una relación de pareja: “Siempre es complicado después de muchos años”, manifestó en alusión a su extenso noviazgo, previo al matrimonio con Fernández.

De acuerdo con Europa Press, Castillejo subrayó que tanto él como Fernández han priorizado el bienestar de su hijo Nicolás, a quien describió como “lo más importante” para ambos. El empresario explicó que la separación se llevó a cabo de manera cordial y en buenos términos. “Efectivamente, las cosas hay que hacerlas bien. Es triste, especialmente con un niño. Pero bueno, las cosas hay que arreglarlas de la mejor manera posible”, detalló en conversación con el medio, subrayando la importancia de mantener la armonía por el bien del pequeño y destacando que ambos mantienen “muy buena relación”.

En sus declaraciones, circuladas por Europa Press, Castillejo respondió también a los rumores difundidos en las últimas semanas sobre las posibles causas de la separación. Indicó que no existieron terceras personas y eliminó cualquier especulación de conflicto mayor. “No ha habido terceras personas, no ha habido nada”, afirmó, limitándose a decir que sólo tiene buenas palabras hacia Fernández y que siguen sintiéndose familia: “Con un niño… somos familia”.

A lo largo de sus declaraciones, el empresario evitó entrar en detalles sobre quién tomó la iniciativa de poner fin a la relación o los motivos concretos de la separación. Optó sólo por compartir que el proceso se desarrolló desde una perspectiva de respeto mutuo y teniendo como prioridad absoluta a su hijo Nicolás.

En cuanto a lo vivido junto a Fernández, Castillejo remarcó que afronta el momento con serenidad, aunque reconoció su carácter doloroso. Reiteró que la armonía se mantiene y que la relación existente gira en torno al hijo que comparten. Europa Press informó que, frente a preguntas sobre una posible reconciliación, Castillejo dejó la cuestión abierta explicando que “son preguntas precipitadas” y que el curso de los acontecimientos podría variar porque “nunca se sabe” lo que depara el futuro.

La separación entre Castillejo y Fernández se hizo pública habiendo transcurrido tres años de matrimonio. Ambos compartieron una larga etapa como novios antes de casarse, según el detalle ofrecido por Europa Press. El nacimiento de Nicolás, su único hijo en común, se produjo hace quince meses.

Las informaciones, según lo reportado por Europa Press, han incluido gran atención de los medios de comunicación especializados en actualidad social, debido al círculo familiar de Castillejo, cercano a figuras públicas de gran notoriedad como Isabel Preysler y Tamara Falcó.

Mientras persisten las especulaciones en torno a las causas y al desarrollo del proceso de separación, Castillejo recalcó que su prioridad permanece en asegurar el bienestar, la estabilidad y la felicidad de su hijo, así como en preservar el respeto y la buena relación con Fernández. Los hechos confirmados hasta el momento, publicados por Europa Press, se enmarcan en un proceso de distanciamiento en términos pacíficos y marcados por la colaboración y el compromiso de ambos progenitores respecto a la crianza de Nicolás.