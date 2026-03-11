Acer presenta los portátiles P4 y P2 de la gama TravelMate, con un rendimiento preparado para la IA

La herramienta Acer Office Manager (AOM) ha sido incorporada en los nuevos portátiles TravelMate, permitiendo a los equipos de TI de las empresas gestionar de forma remota toda su flota de dispositivos, de acuerdo con la información publicada por Europa Press. Esta funcionalidad se combina con la integración de una BIOS comercial, que ofrece una gestión y personalización optimizadas para entornos corporativos, en un contexto en el que la seguridad y la eficiencia adquieren gran relevancia en el sector tecnológico empresarial.

Según detalló Europa Press, Acer ha anunciado la llegada de los modelos TravelMate P4 14 AI, TravelMate P4 Spin 14 AI, TravelMate P2 16 AI y TravelMate P2 14 AI, todos ellos diseñados con procesadores Intel Core Ultra Series 3 e Intel vPro. Estos equipos se incluyen dentro de la categoría Copilot+ PC, una certificación que implica núcleo protegido y un enfoque en maximizar el potencial de la inteligencia artificial para acelerar flujos de trabajo en empresas. Además, los dispositivos están preparados para las funcionalidades de IA de Copilot+, integrando herramientas orientadas a potenciar la productividad y robustecer la protección de datos empresariales mediante medidas reforzadas de ciberseguridad.

La compañía subrayó en el lanzamiento que ha equipado sus portátiles con puertos Thunderbolt 4, compatibilidad con la última generación de conectividad WiFi 7, y funciones de inteligencia artificial como PurifiedVoice, que permite la reducción de ruido por IA, así como PurifiedView, que optimiza el audio y el vídeo en reuniones y llamadas en línea. El sistema TravelMateSense, por su parte, contribuye a la optimización del uso de la batería, adaptando los recursos a las necesidades del usuario para prolongar la autonomía durante el uso corporativo.

En materia de seguridad, los nuevos equipos incorporan la función Chassis Intrusion Alarm, exclusiva de Acer, la cual avisa de cualquier apertura no autorizada de la carcasa del equipo. Estas medidas se complementan con un módulo Trusted Platform Module (TPM), sensor de huellas dactilares, cierre Kensington Nano y obturador físico para la cámara integrada, buscando garantizar la integridad de los datos y el acceso exclusivo del usuario autorizado, según reportó Europa Press.

De acuerdo con Massimiliano Rossi, vicepresidente de PBU en Acer EMEA citado por Europa Press, los dispositivos TravelMate Copilot+ PC han sido diseñados para ofrecer un desempeño impulsado por inteligencia artificial, potenciar la productividad y brindar seguridad empresarial “multicapa” de nivel corporativo.

Dentro de la línea TravelMate P4, se encuentran los modelos TravelMate P4 14 AI y TravelMate P4 Spin 14 AI. Ambos presentan un perfil más fino respecto a generaciones previas y ofrecen un equilibrio entre potencia, eficiencia energética y portabilidad, gracias al uso de procesadores Intel Core Ultra Series 3. Las pantallas de 14 pulgadas están disponibles en configuraciones WUXGA o 3K, cuentan con tasa de refresco de 120 Hz y una relación de aspecto de 16:10. Para quienes requieren conectar varias pantallas externas, estos dispositivos ofrecen compatibilidad 4K mediante dos puertos USB-C y un puerto HDMI. El TravelMate P4 Spin 14 AI se distingue como un equipo convertible con una bisagra de 360 grados, pantalla táctil y lápiz stylus incluido, lo que le permite transformarse en tablet cuando así lo requiera el usuario. Este modelo, con un peso de 1,19 kilogramos, facilita el transporte diario, incluso en trayectos frecuentes. Ambas versiones del P4 han recibido baterías de alta capacidad: el TravelMate P4 14 AI integra una batería de iones de litio de tres celdas y 65 Wh, mientras que el Spin 14 AI incluye una batería de cuatro celdas de 71 Wh. Europa Press informó que ambos estarán disponibles en España desde junio.

La serie TravelMate P2 incluye los modelos TravelMate P2 16 AI y TravelMate P2 14 AI, ambos también propulsados por procesadores Intel Core Ultra Series 3 e Intel vPro. La batería de estas versiones es de iones de litio de tres celdas y 65 Wh, e introduce la carga rápida, con la posibilidad de restaurar hasta el 80% de la batería en una hora, o el 50% en solo 30 minutos, detalló Europa Press. En cuanto a la pantalla, ambos portátiles poseen paneles IPS WUXGA en formato 16:10 y tasa de refresco de 120 Hz, siendo el modelo TravelMate P2 16 AI el único con una pantalla de 16 pulgadas. Esta característica proporciona un área de trabajo más amplia, orientada a usuarios que requieren mayor espacio visual para sus tareas. La disponibilidad establece el mes de junio para el TravelMate P2 16 AI y mayo para el TravelMate P2 14 AI, según informó Europa Press.

El conjunto de funcionalidades avanzadas que Acer ha integrado en los nuevos portátiles busca responder a las demandas de entornos laborales modernos, en los que la inteligencia artificial y la ciberseguridad se han convertido en elementos centrales para la gestión empresarial. Europa Press destacó la apuesta de la marca por dispositivos que no solo aumentan la productividad gracias a la optimización de recursos y la integración de IA, sino que refuerzan la protección de los datos confidenciales y facilitan una administración eficiente y remota de los activos tecnológicos en compañías de diversos tamaños.