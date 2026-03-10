Agencias

Un año y medio de sanción para el jugador del CD San Luis que agredió a un árbitro en Asturias

El Comité Territorial de Competición de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias acordó sancionar con un año y seis meses de suspensión a José Guillermo Álvarez, el jugador del CD San Luis que agredió a un árbitro este pasado domingo en la Tercera Asturfútbol.

El pasado domingo, el colegiado José Antonio Berdasco sufrió una agresión del jugador del CD San Luis de La Nueva durante el encuentro ante el UD Llanera B de la Tercera Asturfútbol. Un hecho que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) calificó de "inadmisible".

Así, el Comité regional decidió suspender por un año y medio al jugador del CD San Luis "como autor responsable de una falta grave de agresión al árbitro". Mientras que también sanciona con dos partidos al entrenador del club, Marco Antonio Iglesias, por "una falta leve de menosprecio" al colegiado.

Además, el Comité Territorial de Competición incoa expediente al CD San Luis y a su Junta Directiva, que tienen ahora un plazo de Cinco días para alegaciones y para aportar "las pruebas de las que intentaren valerse".

Y es que el club, después de la agresión, sorprendió con un comunicado en el que decía "No" condenar "la agresión", porque "las decisiones arbitrales propician este tipo de comportamientos". Para el CTA, esta reacción también es "inadmisible", ya que creen que "justifica su violencia".

