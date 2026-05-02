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Israel confirma la llegada del español detenido en el asalto a la Flotilla y prepara su interrogatorio

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El Gobierno israelí ha confirmado que el activista español Saif abú Keshek, detenido este pasado miércoles durante un asalto de fuerzas israelíes en aguas internacionales contra una flotilla humanitaria rumbo a la Franja de Gaza, se encuentra ya en el país y en las próximas horas será interrogado por las autoridades y recibirá asistencia consular.

Acompañando a Abú Keshek se encuentra otro detenido, el activista brasileño Thiago Ávila, también detenido durante el asalto israelí, según ha informado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje publicado en redes sociales, sin dar detalles sobre la hora o el lugar de llegada de ambos ni el sitio donde serán interrogados.

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En su declaración, el Ministerio vuelve a acusar a los dos de mantener vínculos con el movimiento islamista palestino Hamás a través de la organización a la que ambos pertenecen, la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPE), "designada y sancionada por Estados Unidos como una tapadera de Hamás".

Israel designa a Abú Keshek como uno de los "líderes" de la organización mientras acusa a Ávila de "trabajar para el grupo como sospechoso de actividades ilegales".

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En cualquier caso, ambos serán "transferidos" a un lugar no especificado "para ser interrogados por las autoridades" y recibirán también "una visita consular" con representantes de sus respectivos países, concluye el Ministerio.

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