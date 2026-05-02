Open Arms rescata a 12 activistas de la flotilla a la deriva tras el asalto israelí

Roma, 2 may (EFE).- La organización humanitaria española Open Arms ha informado este sábado que ha rescatado a 12 activistas a bordo de dos naves de la Flotilla Global Sumud que habían quedado la deriva en el Mediterráneo tras su asalto en aguas internacionales por la marina israelí.

El barco de Open Arms, que participaba en la misión para brindar apoyo logístico, técnico y sanitario, llevará a los rescatados al puerto de Kaloi Limenes, en la isla griega de Creta.

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La flotilla, con 58 barcos de distintos países, fue asaltada en la noche del miércoles por el ejército israelí en aguas internacionales cerca de Grecia cuando viajaba hacia Gaza.

Un total de 22 barcos fueron abordados e inutilizados y unos 175 activistas que viajaban en ellos detenidos en un buque militar israelí y desembarcados después en Creta.

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Sin embargo, mientras algunos barcos asaltados se hundieron, otros quedaron incomunicados y con tripulación a bordo.

Open Arms ha acudido al área de interceptación y ha rescatado a un total de doce activistas en dos embarcaciones: siete fueron encontrados en la nave 'Tam Tam' y otros cinco en la 'Trinidad', según ha informado la ONG en un comunicado.

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El barco de Open Arms con los doce activistas rescatados llegará a Creta previsiblemente en la mañana de este sábado.

Israel se ha llevado a su territorio a dos activistas de la Flotilla, el palestino-español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, arrestados para que sean interrogados por las autoridades policiales israelíes. EFE

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