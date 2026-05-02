Partidos de Túnez piden la liberación de líder octogenario Ghanuchi por su "crítica salud"

Túnez, 2 may (EFE).- El partido opositor de Túnez Frente de Salvación Nacional (FSN) pidió este sábado la liberación "incondicional" del líder de la formación islamista Ennahda, Rached Ghanuchi -de 84 años de edad-, tras sufrir en deterioro en su "crítica salud" y ser trasladado desde la cárcel a un hospital bajo vigilancia.

El FSN manifestó, en un comunicado, que el estado de salud de Ghanuchi "supone una grave amenaza para su vida y contradice las normas humanitarias y legales más simples, que impiden la detención arbitraria y establecen normas de juicio justo", una condición que, según numerosas voces tunecinas, entre ellas Ennahda, no se cumplió, como considera el Equipo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

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La formación islamista de Ghanuchi, que informó del deterioro de salud de su líder y confirmó posteriormente su traslado a un centro hospitalario, insistió en la petición de su "liberación inmediata", ya que -reiteró- "está sujeto a detención arbitraria" desde el año 2023.

Además, subrayó que su presidente tiene "derecho a beneficiarse de la atención adaptada, debido a su avanzada edad y patologías crónicas que requieren cuidados continuos con el apoyo de su familia", por lo que "su lugar natural es su casa y estar entre los suyos".

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Ghanuchi afronta penas que suman más de 50 años de cárcel por numerosos casos judiciales, entre ellos el conocido como 'Complot contra la seguridad del Estado', por el que fue procesado junto a más de una treintena de personas del ámbito político, económico, mediático o jurídico, acusadas de delitos vinculados al terrorismo, desorden público y atentados contra la autoridad.

Diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales sostienen que se trata de "persecución" de los poderes del Estado a voces críticas y exigen la libertad para todos los considerados presos políticos.

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La defensa de Ghanuchi recordó que el grupo de expertos de la ONU determinó "inequívocamente" que la detención del opositor y otras personas "tenía por objetivo limitar el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y expresión".

Túnez inició una transición democrática con la Primavera Árabe en 2011 que, según la sociedad civil, quedó interrumpida cuando el actual mandatario, Kais Said, se arrogó plenos poderes en 2021 y cambió el sistema político y constitucional, antes de revalidar su mandato en las presidenciales de octubre de 2024. EFE

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