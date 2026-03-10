Trump se contradice sobre el fin de la guerra, Irán dice que es su decisión: undécimo día

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazó con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el tránsito de petróleo, después de haber anticipado un final cercano del conflicto, el cual la Guardia Revolucionaria iraní dijo que solo dictarán ellos.

Mientras, Australia ha concedido asilo a cinco jugadoras de la selección femenina iraní, tildadas de traidoras por no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia celebrada en el país austral.

Aquí las últimas horas del conflicto, con nuevos ataques a países del Golfo tras una noche de intensas explosiones y sobrevuelo de cazas en Teherán, según pudo comprobar EFE, en medio de intentos diplomáticos en varias direcciones:

- Donald Trump aseguró en una entrevista con CBS que la guerra está "casi terminada", lo que propició el cierre en verde de Wall Street el lunes. No obstante, el republicano continúo con sus habituales mensajes contradictorios, y siguió diciendo que aún no sabía "hasta dónde podían llegar", para acabar amenazando con "golpear 20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el estrecho de Ormuz.

- La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes a Trump que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra": "Estamos dispuestos a expandir la guerra (...) Somos nosotros quienes determinaremos su fin", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

- En esa línea, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Arabia Saudí reportaron este martes nuevos ataques sobre su territorio, e informaron de la intercepción de drones y misiles procedentes de Irán.

- La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones de Estados Unidos han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica.

- El grupo chií libanés Hizbulá lanzó en la madrugada de este martes varios ataques con artillería, drones y cohetes contra posiciones militares israelíes al sur de Líbano e Israel. Por su parte, el Ejército de Siria afirmó haber recibido fuego contra sus posiciones disparado desde el Líbano por Hizbulá.

- El canciller chino, Wang Yi, continúa esta semana la ronda de llamadas que ya inició la pasada con sus pares de Oriente Medio, incluyendo el iraní y el israelí, para promover el cese de hostilidades. Así, anoche habló con sus homólogos de Kuwait y Baréin, pidiendo el alto el fuego inmediato y diálogo.

- El enviado especial del Gobierno chino para Oriente Medio, Zhai Jun, ya se encuentra en la región realizando gestiones de mediación y mantendrá contactos con los países implicados para contribuir a la desescalada, dijo Wang. Tras visitar Arabia Saudí, se espera que pare en Baréin.

- Con quien no ha trascendido que China haya hablado del conflicto es con EE. UU., a poco más de dos semanas de que el presidente Donald Trump visite la potencia asiática, según está previsto.

- El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo a su vez que varios países, entre ellos China, Rusia y Francia, se han puesto en contacto con Teherán para hablar de un posible alto el fuego, a lo que contestó: "No iniciamos esta guerra".

- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó este martes que Seúl se opone a un posible traslado de dispositivos militares de Estados Unidos fuera del país, en medio de informaciones sobre el posible redespliegue de baterías del sistema antimisiles Patriot de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) a las zonas del conflicto de Washington e Israel contra Irán.

- Hasta el momento, ni las USFK ni Corea del Sur han confirmado si estos supuestos traslados responden a un despliegue hacia Oriente Medio o están vinculados con el actual ejercicio militar conjunto, Freedom Shield (FS), realizado entre Washington y Seúl.

- El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó este martes que cinco futbolistas iraníes que han solicitado asistencia "están seguras aquí", y añadió que el apoyo del Gobierno sigue disponible para otras integrantes del equipo que deseen pedir ayuda.

- Mientras, se desconoce qué ocurrirá con las 20 jugadores restantes, que participaban en la Copa de Asia en Australia y fueron tildadas de traidoras en Irán después de negarse a cantar el himno nacional en un partido la semana pasada. Trump instó ayer a Australia a ofrecer asilo y dijo que si no lo haría Washington.

- Las bolsas asiáticas experimentan ganancias este martes (hasta el 5 % en el caso de Seúl, que ayer tuvo que suspender operaciones), siguiendo la estela de Wall Street y la caída por debajo de los 100 dólares del precio del barril de brent, de referencia en Europa ( en el entorno de los 92 dólares en la apertura del martes) y del intermedio de Texas (WTI).

