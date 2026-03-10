Teherán denuncia que los cuatro muertos en un ataque israelí contra un hotel en Beirut eran diplomáticos iraníes

El Gobierno de Irán ha confirmado este martes que las cuatro víctimas mortales en el ataque de Israel este fin de semana contra un hotel en la capital libanesa, Beirut, eran todos ellos diplomáticos iraníes.

Así lo ha afirmado el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeed Iravani, en una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que ha denunciado un "grave acto terrorista y una grave violación del Derecho Internacional" por parte de las autoridades israelíes.

Las víctimas de este "asesinato selectivo" son Majid Hassani Kondsar, Alireza Bi Azar, Hossein Ahmadlou y Ahmad Rasouli, quienes fueron traslados temporalmente de sus residencias oficiales al Hotel Ramada "tras las amenazas explícitas y públicas por parte del régimen israelí".

"El 3 de marzo de 2026, el portavoz oficial de las Fuerzas Armadas del régimen israelí amenazó públicamente con atacar a los representantes oficiales de la República Islámica de Irán en Líbano. La Embajada de Irán notificó y coordinó debidamente este traslado con el Ministerio de Exteriores libanés, en su calidad de Estado receptor en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", ha indicado Iravani.

"Este crimen atroz representa una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la prohibición fundamental del uso de la fuerza; constituye una clara violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los agentes diplomáticos, de 1973, que afirman de manera inequívoca la inviolabilidad y la protección de los agentes y las misiones diplomáticas", ha agregado en una misiva en la que ha condenado estos hechos, pidiendo que no queden "impunes".

El representante iraní ha emplazado a Guterres y a los 15 países miembros del Consejo de Seguridad a que se sumen a la condena "explícita e inequívoca" de este ataque de Israel en el que también resultaron heridas al menos una decena de personas, y tomen las medidas necesarias para "llevar ante la justicia" a sus autores.