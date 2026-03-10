Siria nombra como viceministro de Defensa a un comandante de la milicia kurdo-siria YPG

El anuncio sobre la designación de Sipan Hamo como viceministro de Defensa para la región oriental de Siria sitúa la atención en el impacto político y militar de la reciente integración entre la administración central siria y las fuerzas kurdas en el país. De acuerdo con lo publicado por la agencia estatal siria de noticias, SANA, el nombramiento de Hamo, comandante de las Unidades de Protección Popular (YPG), responde al acuerdo de integración que se estableció después de intensos combates en el norte y noreste de Siria. Esta medida pone fin, al menos formalmente, a una de las fases más agresivas del enfrentamiento entre fuerzas gubernamentales sirias y grupos kurdos armados, al tiempo que genera expectativas sobre la respuesta de las YPG y las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), aún en silencio tras la noticia.

Según informó SANA el martes, Hamo liderará el cargo de viceministro de Defensa exclusivamente para la región oriental del país, sin que el Gobierno haya difundido información adicional acerca de sus funciones específicas ni de los próximos pasos en el proceso de integración. Las YPG, reconocidas por haberse constituido como la columna vertebral de las FDS durante la guerra civil, todavía no se han pronunciado sobre esta decisión, mientras crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que esta integración afecte a la autonomía tradicionalmente ejercida por los kurdos en la zona.

Tal como reportó la agencia, la integración tiene como trasfondo el acuerdo formalizado el 29 de enero, resultado de una mediación encabezada por Estados Unidos. El documento fue suscrito por Ahmed al Shara, presidente de transición sirio, y Mazloum Abdi, principal comandante de las FDS. La firma siguió a varios días de enfrentamientos armados provocados por una ofensiva de las fuerzas de seguridad sirias sobre posiciones kurdas, un conflicto que puso en riesgo la cohesión y el control territorial en regiones clave del norte y este de Siria.

La disputa sobre cómo realizar la integración de las milicias kurdas en las nuevas Fuerzas Armadas sirias ha sido uno de los puntos de mayor tensión, según detalló SANA. Las FDS abogaban por una incorporación colectiva y como bloque, mientras que las autoridades de Damasco, representadas por Al Shara —anterior líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)—, defendían la absorción de combatientes kurdos de manera individual, asignándolos a diferentes unidades dentro del renovado organigrama militar nacional.

El medio oficial SANA destacó que estos desacuerdos habían frenado durante meses la efectividad del acuerdo previo sellado el 10 de marzo de 2025. Dicho pacto preveía la reintegración progresiva de todas las estructuras civiles y militares ubicadas en las zonas autónomas kurdas bajo control directo del Estado central, implicando tanto a las FDS como a otras instituciones locales. Entre los objetivos fundamentales figuraba la implementación de un alto el fuego en todo el país, una meta que permanecía bloqueada por las divergencias sobre la ejecución del proceso de integración.

Estados Unidos ejerció un papel de mediador en todo el proceso, reclamando a las autoridades sirias que consolidaran el control estatal sobre todo el territorio y evitando la oficialización de cualquier forma de autonomía específica para las áreas bajo influencia kurda. Desde el Gobierno sirio no se han divulgado detalles adicionales sobre las condiciones del acuerdo o sobre la organización practica de la nueva estructura de mando militar en la región oriental.

Hasta ahora, ni las YPG ni las FDS han ofrecido declaraciones públicas sobre el alcance de la designación de Hamo o sobre el cumplimiento efectivo de la integración. Según consignó la agencia oficial SANA, la reacción de estos grupos resulta fundamental para medir la viabilidad del cese de hostilidades y la posible normalización de la situación militar y política en las provincias que concentran mayor presencia kurda.

El contexto inmediato de este nombramiento está marcado por la necesidad de consolidar la autoridad central sobre regiones que han experimentado años de gobierno autónomo y autodefensa armada, principalmente impulsados por formaciones kurdas. La reciente ofensiva gubernamental en las regiones septentrional y oriental puso en evidencia la fragilidad del equilibrio alcanzado en acuerdos anteriores, motivando la intervención internacional y nuevas rondas de negociación que buscaron evitar una escalada prolongada.

La integración de los combatientes kurdos en las Fuerzas Armadas nacionales responde tanto a exigencias internacionales como a la búsqueda de una estabilidad interna que permita redefinir el mapa de poder en territorio sirio. Según detalló SANA, el rol asignado a Hamo representa un gesto destinado a facilitar la transición hacia una estructura militar y política unificada, aunque la falta de pronunciamiento de los actores kurdos mantiene la incertidumbre sobre la aplicación práctica de los acuerdos logrados hasta la fecha.