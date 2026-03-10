Raiffeisen ultima un acuerdo para comprar la filial de BBVA en Rumanía

Raiffeisen Bank International se perfila como el banco que finalmente comprará la filial en Rumanía de BBVA, que controla a través de Garanti, según ha publicado el diario rumano 'Ziarul Financiar'

A preguntas de Europa Press, tanto BBVA como Raiffeisen han declinado hacer ningún comentario.

La negociación comenzó en un primer momento con ING, aunque finalmente, el banco está más inclinado a cerrar la venta con Raiffeisen. La decisión de venta se tomaría el lunes, de acuerdo con la prensa local.

La compra de Garanti permitiría a Raiffeisen afianzar su cuota de mercado en Rumanía, un mercado donde tiene cerca del 9% de cuota. Por delante se sitúan, principalmente, Banca Transilvania, CEC Bank y Banca Comerciala Romana.

A principios de febrero, el presidente de BBVA, Carlos Torres, eludió responder si la filia rumana estaba en venta durante la rueda de prensa con motivo de la publicación de las cuentas anuales del banco. El ejecutivo indicó que el banco no comentaba "rumores de mercado".

Ya en 2020, tanto el italiano Intesa como OTP Bank estuvieron interesados en hacerse con la filial rumana de BBVA, aunque entonces la venta no fructificó.