MSF denuncia que la población de Akobo deba evacuar "o arriesgarse a morir" ante la orden del Gobierno

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este lunes que "cientos de miles de personas en Akobo", ciudad controlada por la oposición sursudanesa en el estado de Jonglei, en el este del país, se enfrentan a "una decisión imposible" derivada de las órdenes de evacuación emitidas por las fuerzas gubernamentales el pasado viernes y que obligan a la población a huir o quedarse arriesgándose ante una ofensiva descrita como "inminente" por la organización.

MSF, que ha alertado de que una ofensiva contra la ciudad de Akobo liderada por fuerzas gubernamentales "parece inminente" tras las órdenes de evacuación, ha destacado que entre quienes están en la localidad ya hay "más de 17.000 personas desplazadas hace apenas unas semanas por el conflicto que continúa en el país".

En este sentido, ha lamentado que sus residentes deben elegir entre "huir sin protección o quedarse y arriesgarse a morir, mientras pierden además el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios esenciales". Por ello, ha pedido a todas las partes que protejan a la población civil, establezcan zonas seguras para quienes buscan refugio, garanticen un acceso seguro a la ayuda humanitaria y a la atención médica esencial, y protejan las instalaciones sanitarias.

"Las consecuencias para la población son devastadoras", ha afirmado el coordinador general de MSF en Sudán del Sur, Christophe Garnier, que ha lamentado que "las familias se ven obligadas a abandonar sus hogares una y otra vez, sin alternativas seguras". "Para muchas personas que ya han sido desplazadas varias veces, simplemente ya no queda ningún lugar al que ir", ha agregado.

La ONG, que ha señalado que su equipo en Akobo "se vio obligado a evacuar la zona" el sábado, dejando a "cientos de miles de personas sin acceso a servicios esenciales de atención primaria de salud", ha denunciado que el hospital de la ciudad donde MSF apoya la sala de pediatría "fue saqueado, al igual que la farmacia de la organización, lo que supuso la pérdida de todos los medicamentos y suministros médicos". "Durante el fin de semana, personas no identificadas también saquearon la oficina de MSF", ha añadido.

En este sentido, ha alertado de "un preocupante patrón de ataques contra instalaciones sanitarias en Sudán del Sur", cifrando en doce los ataques contra personal de Médicos Sin Fronteras y hospitales apoyados por la organización desde marzo de 2025, obligando al cierre de tres centros.

La situación es grave en todo el estado de Jonglei, donde "cerca de 280.000 personas han sido desplazadas" en el marco de unos enfrentamientos que obligaron a la ONG a abandonar la localidad de Pieri a finales de enero y que dejaron víctimas civiles y destruyeron el último hospital operativo en Lankien unos días después.

Sin embargo, Akobo se ha visto especialmente azotada, con el condado homónimo sumando "unas 80.000" evacuaciones en una zona descrita por MSF como "aislada (y) con instalaciones sanitarias muy limitadas", donde esta organización "es una de las pocas que ofrece atención médica a una población estimada de 112.000 personas".

Pese a ello, las órdenes de evacuación han dificultado su labor, ya que, "tras recuperar el acceso hace apenas tres semanas --después de que restricciones impuestas por el gobierno bloquearan vuelos y el envío de suministros médicos-- los equipos de MSF acababan de empezar a evaluar las necesidades de las comunidades recién desplazadas y a poner en marcha una respuesta urgente contra la malaria, cuando se vieron obligados a abandonar la zona nuevamente". Por ello, el coordinador general de la organización en el país ha denunciado que "estas evacuaciones repetidas impuestas por el gobierno dejan a la población atrapada, expuesta a la violencia y sin acceso a la ayuda humanitaria".