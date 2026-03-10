Agencias

La 'teleco' española Gestioniza Infraestructuras compra la colombiana Sitoc para expandirse por Latinoamérica

La empresa manchega Gestioniza Infraestructuras, especializada en ingeniería para fines de telecomunicaciones, ha hecho oficial su entrada en la colombiana Sitoc SAS con el objetivo de ganar presencia en América Latina.

"Esta adquisición fortalece nuestra presencia en Colombia, donde ya operamos a través de nuestro distribuidor de equipos y elementos pasivos de telecomunicaciones, ATK Colombia", ha afirmado el presidente de Gestioniza Infraestructuras, Raúl Salas, en declaraciones recogidas por 'El Tiempo'.

"Al sumar la experiencia de Sitoc, impulsamos nuestra expansión con mayor capacidad operativa para abordar los desafíos de conectividad que demanda el mercado", ha añadido.

Sitoc cuenta con proyectos en diferentes regiones del país sudamericano y se dedica al desarrollo integral de infraestructuras para telecomunicaciones, con proyectos que van desde el diseño y construcción de estaciones base para redes móviles hasta el mantenimiento de equipos críticos.

Gestioniza Infraestructuras prevé duplicar su tamaño desde los 65 millones de euros de ingresos alcanzados en 2025 hasta los 120 millones de euros para 2028. La compañía pretende lograrlo al amparo de sus planes de expansión internacional y a la entrada en el sector de las redes de energía y de centros de datos.

