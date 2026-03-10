La infanta Margarita celebra su 87 cumpleaños en familia con la vista puesta en el Rey Juan Carlos

La infanta Margarita cumplió el pasado viernes 6 de marzo 87 años y, en una fecha tan señalada y con la vista puesta en la complicada situación que atraviesa el Rey Juan Carlos debido al conflicto bélico en Oriente Medio que ha provocado que haya decidido quedarse en Abu Dabi y anular su visita prevista a Sanxenxo para asistir este fin de semana a las regatas que se celebrarán en Sanxenxo -el Emérito habría transmitido a su entorno que ha anulado su viaje porque no quiere que parezca que "huye" de la guerra-, no dudó en reunir a sus seres queridos en una celebración íntima y familiar en un restaurante cercano a su domicilio en el madrileño barrio de Salamanca.

Acompañada de una pareja de amigos que intentaron protegerla de la lluvia con un paraguas, la tía del Rey Felipe VI destacó por su elegancia con un dos piezas verde esmeralda y una capa marrón con cuello de pelo, y se mostró muy seria a su llegada a la celebración, a la que en esta ocasión no asistió la Reina Sofía a pesar de la maravillosa relación de la que siempre ha presumido con su cuñada.

Minutos después de la homenajeada, hacía su aparición su hija María Zurita acompañada por su mascota Zeta y por su hijo Carlitos, que a sus 7 años se ha convertido en el gran protagonista de la casa y en una de las grandes alegrías de la vida de doña Margarita. Pendiente de todos los detalles, la sobrina del Rey Juan Carlos quiso sorprender a su madre con una tarta para que soplase las velas en familia en un almuerzo íntimo en el que destacó la ausencia de su marido Carlos Zurita.

Una celebración marcada por la discreción y en la que no faltó la llamada del Emérito, que muy unido a su hermana habla a diario con ella.