Hansi Flick: "Tenemos que jugar mucho mejor con el balón en la vuelta"

Ronald Araujo ocupó una posición poco habitual en el once titular del FC Barcelona durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Newcastle United, desempeño que recibió el reconocimiento del entrenador Hansi Flick tras el empate 1-1 en St James’ Park. Según reportó el medio que cubrió la rueda de prensa posterior al partido, Flick decidió utilizar a Araujo como lateral derecho para evitar modificar demasiadas posiciones, destacando que el defensor respondió positivamente al ser consultado sobre su disponibilidad para esa función.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, Flick consideró que el resultado final debe analizarse en el contexto de bajas importantes y de las circunstancias específicas del encuentro. "Antes del partido, si me hubieran dicho que acabaríamos 1-1, habría estado contento", manifestó el técnico, aunque puntualizó que la plantilla no utiliza esta situación como excusa y busca mejorar el rendimiento en el encuentro de vuelta, el cual se disputará en el Spotify Camp Nou.

El entrenador alemán identificó como principal área de mejora la circulación del balón, recalcando la importancia de reducir las pérdidas y evitar errores que favorecen el juego del Newcastle. Flick explicó que el conjunto inglés se siente cómodo aprovechando los balones recuperados para lanzar rápidos contraataques, gracias a la dinámica y velocidad de sus jugadores, lo que planteó un reto considerable para el Barça. “Con el balón no hicimos un buen partido. Perdimos demasiados balones y cometimos errores fáciles, y eso es justo lo que quiere el Newcastle”, reconoció en sus declaraciones recogidas por la fuente.

Sobre el trabajo defensivo, Flick resaltó un aspecto positivo relevante. "Lo que más valoro de mi equipo es que defendimos juntos. El rendimiento defensivo fue muy bueno hoy", afirmó según consignó el medio encargado de cubrir la conferencia. Este esfuerzo colectivo en defensa permitió mantener controladas varias llegadas del rival en un duelo marcado por la intensidad y la exigencia del entorno en St James’ Park.

Durante el desarrollo del partido, el entrenador observó que el Barcelona recurrió a un estilo más directo de lo habitual, consecuencia directa de la presión ejercida por el Newcastle en la medular. Flick detalló que, en las ocasiones en las que lograron controlar el balón, el juego resultó más fluido y favorable para sus intereses, aunque reconoció que esta circunstancia no se repitió con la frecuencia deseada. El técnico alemán insistió en que será fundamental mejorar en la circulación del balón de cara a la revancha en Barcelona.

El medio que cubrió las declaraciones del técnico también expuso la decisión de no arriesgar la participación de Eric Garcia, valorado por Flick como “un jugador muy importante” para el equipo debido a su versatilidad. En su intervención, el entrenador especificó que la situación física del central aconsejaba actuar con cautela en vista de la acumulación de partidos y para no agravar posibles molestias.

Flick dirigió palabras de reconocimiento a los jugadores jóvenes que han ganado protagonismo en el plantel. Comentó que observa avances en la forma en la que estos futbolistas asumen responsabilidades y contribuyen al desarrollo colectivo, una faceta que, a juicio del entrenador, ofrece importantes posibilidades para el futuro inmediato del equipo. Puntualizó que “es muy bueno ver cómo mejoran y cómo juegan juntos. Tenemos mucho potencial y tenemos que aprovecharlo”.

Respecto a la gestión de las sustituciones y los minutos de juego, Flick justificó la decisión de retirar a Pedri durante la segunda mitad. El centrocampista venía de superar dos lesiones y su regreso a la competición europea implicó mantener ciertas precauciones. "Ha tenido dos lesiones y acaba de volver. Todos quieren jugar con él porque es el jugador que controla el balón y puede superar la presión, pero habíamos acordado que jugaría unos 60 o 65 minutos y lo cumplimos", comunicó Flick, que subrayó la importancia de ajustarse a lo planificado para evitar sobrecargas.

La agenda competitiva del equipo tampoco pasó desapercibida en la exposición del técnico ante los medios. Flick restó trascendencia al desgaste provocado por la seguidilla de partidos, ya que considera habitual disputar encuentros cada tres o cuatro días cuando se compite en la Liga y la Champions. “Es normal. Cuando juegas a este nivel, con Champions y Liga, tienes partidos cada tres o cuatro días. Tenemos que adaptarnos”, puntualizó.

El entrenador sumó una última valoración respecto al desempeño general del equipo, haciendo énfasis en el esfuerzo realizado, especialmente en el apartado defensivo, al indicar que el grupo resistió la intensidad del compromiso aunque el cansancio comenzó a notarse en el tramo final del encuentro. La próxima cita frente al Newcastle en el Spotify Camp Nou se presenta, según lo publicado por el medio, como el escenario decisivo para evaluar si las correcciones propuestas logran materializarse en un resultado favorable que asegure el pase a los cuartos de final.