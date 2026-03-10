Agencias

Hallan en un museo francés una página perdida del Palimpsesto de Arquímedes, desaparecida durante décadas

Un científico del CNRS identificó en Blois una sección manuscrita atribuida al célebre matemático de Siracusa, oculta durante largo tiempo y cuyo análisis verificó su correspondencia con pasajes de tratados inéditos, según confirmó el organismo investigador

Una iluminación que representa al profeta Daniel acompañado por dos leones cubre uno de los lados de la página hallada, manteniendo oculto el contenido bajo técnicas convencionales y planteando la posibilidad de revelar escritos inéditos con el uso de nuevas tecnologías. Ese descubrimiento, atribuido a un investigador francés del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS), corresponde a una sección del Palimpsesto de Arquímedes encontrada en el Museo de Bellas Artes de Blois, en Francia, según detalló el propio CNRS a través de su página web.

La página identificada se consideraba perdida desde hace décadas y un análisis inicial confirmó que corresponde al folio 123 del mencionado Palimpsesto. Este manuscrito, escrito en griego sobre pergamino durante el siglo X, alberga tratados originales de Arquímedes de Siracusa, como explicó el CNRS. Entre ellos, la hoja ahora localizada contiene fragmentos del tratado “Sobre la esfera y el cilindro”, específicamente Libro I, Proposiciones 39 a 41. El texto, en gran parte legible, se presenta parcialmente cubierto por oraciones posteriores y diagramas geométricos.

Los estudios preliminares se apoyaron en fotografías históricas tomadas a principios del siglo XX. El medio CNRS reportó que la comparación de la nueva página con las imágenes obtenidas por Johan Ludvig Heiberg en 1906 permitió confirmar “sin ambigüedad” que se trata efectivamente del folio 123. Este registro visual resultó clave, ya que el Palimpsesto sufrió numerosos traslados y alteraciones a lo largo de su historia: primero fue conservado en Jerusalén, después en Constantinopla y, posteriormente, pasó a formar parte de una colección privada en Francia antes de que el Ministerio de Cultura francés autorizara en 1996 su exportación y venta a un coleccionista privado.

Según publicó el CNRS, el documento ejemplifica la práctica medieval de borrar textos antiguos para reutilizar el caro pergamino, material fabricado con piel de animal. La reutilización era habitual debido al alto costo de estos soportes de escritura. En consecuencia, los tratados originales de Arquímedes quedaron en parte ocultos bajo textos litúrgicos que aprovecharon el espacio disponible en el pergamino.

La investigación detalló que una de las caras de la página encontrada muestra oraciones escritas sobre ilustraciones geométricas y el pasaje del tratado matemático, permitiendo observar la superposición de textos de diferentes épocas. La otra cara se cubre completamente con una iluminación realizada en el siglo XX, impidiendo la lectura del contenido original mediante técnicas convencionales. Según informó el CNRS, la intención del investigador es aplicar en el plazo de un año métodos de imágenes multiespectrales y análisis de fluorescencia de rayos X basados en sincrotrón para intentar identificar el texto subyacente.

El CNRS precisó que el hallazgo se enmarca en el contexto de la fragmentación del Palimpsesto, derivada de sus múltiples cambios de dueño. Otras hojas del documento permanecen en paradero desconocido y se consideran extraviadas. El análisis y la posible recuperación de esos fragmentos podrían aportar información inédita sobre la obra de Arquímedes, uno de los matemáticos más influyentes de la antigüedad grecorromana.

La página, que corresponde al tratado “Sobre la esfera y el cilindro”, aborda conceptos esenciales de la geometría. El texto se encuentra parcialmente cubierto por anotaciones posteriores, un indicio del prolongado uso y reutilización del manuscrito durante siglos. El CNRS señaló que la recuperación y análisis de cada fragmento tiene relevancia para la historia de la matemática y la conservación de documentos antiguos.

La utilización futura de tecnologías avanzadas, como el análisis multiespectral y el empleo de rayos X, busca superar las limitaciones actuales de acceso al texto original bajo la iluminación moderna. El CNRS subrayó que estos procedimientos podrían hacer visible lo que se oculta bajo las capas añadidas durante el siglo XX, permitiendo un estudio más completo del valioso manuscrito.

El Palimpsesto de Arquímedes no solo representa una fuente importante para la comprensión de la obra del matemático siracusano, sino que también refleja los procesos culturales y materiales de transmisión de conocimientos científicos a lo largo de la historia. Según consignó el CNRS, se mantiene activa la búsqueda e identificación de nuevos fragmentos, con la esperanza de que futuras investigaciones permitan localizar otras páginas aún desaparecidas.

