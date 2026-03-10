España y Costa Rica protegen la tortuga marina con tecnología de The NeverRest Project

La compañía de ingeniería medioambiental y tecnológica The NeverRest Project, con sede en Barcelona, ha impulsado la creación del "primer corredor institucional" entre España y Costa Rica para la protección de la tortuga marina a través del intercambio de datos y de tecnología aplicada, informa en un comunicado este martes.

El alcalde de Dénia (Alicante), Vicent Grimalt, y la directora ejecutiva de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, Madeleine Vargas, han firmado 'Alianza Tortuga', un acuerdo de cooperación institucional para la protección de las tortugas marinas que llegan a las costas como consecuencia del cambio climático.

"Una alianza entre dos lugares y dos mares, el Mediterráneo y el Caribe, que comparten una misma responsabilidad: proteger la vida", ha subrayado la concejal de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix.

The NeverRest Project aporta a la iniciativa metodología, datos e innovación, como es la puesta en marcha de Everdata/Site, "una ventana digital de seguimiento sobre proyectos de conservación medioambiental abierta y gratuita".

El CEO y fundador de The NeverRest Project, Frédéric Kauffmann, ha destacado que "el turismo sostenible debe evolucionar hacia un turismo regenerativo: medir en tiempo real el impacto del visitante, generar conciencia y educación ambiental sobre su huella y permitirle participar activamente en su compensación".