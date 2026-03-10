Agencias

El Gobierno nombra nuevos embajadores para Honduras y en misión especial para el Sahel

Guardar

El Gobierno ha nombrado este martes a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, nuevo embajador en Honduras a Guillermo Escribano Manzano, mientras que su antecesor en este puesto, Diego Nuño García, será el nuevo embajador en misión especial para el Sahel.

Escribano es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 2003. En el exterior, ha estado destinado en las Embajadas en Alemania, Marruecos, Filipinas y Polonia.

En el Ministerio ha desempeñado, entre otros, los puestos de director general para el español en el Mundo, jefe del departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Por su parte, Nuño, que desde agosto de 2022 era embajador en Honduras, es también licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 2000.

En este tiempo, ha ocupado distintos puestos en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior y Justicia, mientras que en el exterior ha trabajado en el Consulado General en Orán (Argelia), en la Representación Permanente ante la OTAN, en las Embajadas en Guatemala y en Colombia y en la Representación Permanente ante la Unión Europea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

(Previa) El campeón recurre al Parque de los Príncipes para vengarse de su verdugo mundial

(Previa) El campeón recurre al

Los 27 apuntan a mejor financiación y mayor acceso a la educación para combatir la pobreza infantil en la UE

Los gobiernos europeos urgen medidas integrales para romper el ciclo de desigualdad que afecta a millones de menores, alertando sobre las graves consecuencias económicas y sociales de no invertir en protección, bienestar infantil y acceso a servicios esenciales

Los 27 apuntan a mejor

Teherán denuncia que los cuatro muertos en un ataque israelí contra un hotel en Beirut eran diplomáticos iraníes

Teherán denuncia que los cuatro

VÍDEO: Ribera replica a Von der Leyen por llamar a recuperar la nuclear: "No puede intervenir en política nacional"

VÍDEO: Ribera replica a Von

Una experta alerta de que los alimentos son cada vez menos nutritivos por la pérdida de minerales en los cultivos

Investigadores advierten sobre el descenso de elementos vitales en cultivos por el deterioro del suelo y técnicas intensivas, mientras especialistas alertan sobre la exposición cotidiana a miles de químicos, algunos con efectos negativos en el organismo humano

Infobae