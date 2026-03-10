El Gobierno nombra nuevos embajadores para Honduras y en misión especial para el Sahel

El Gobierno ha nombrado este martes a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, nuevo embajador en Honduras a Guillermo Escribano Manzano, mientras que su antecesor en este puesto, Diego Nuño García, será el nuevo embajador en misión especial para el Sahel.

Escribano es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 2003. En el exterior, ha estado destinado en las Embajadas en Alemania, Marruecos, Filipinas y Polonia.

En el Ministerio ha desempeñado, entre otros, los puestos de director general para el español en el Mundo, jefe del departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Por su parte, Nuño, que desde agosto de 2022 era embajador en Honduras, es también licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en 2000.

En este tiempo, ha ocupado distintos puestos en los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Interior y Justicia, mientras que en el exterior ha trabajado en el Consulado General en Orán (Argelia), en la Representación Permanente ante la OTAN, en las Embajadas en Guatemala y en Colombia y en la Representación Permanente ante la Unión Europea.